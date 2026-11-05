“Mirasın sonsuza dek yaşayacak!”: Golovkin, Ronaldo'nun kararına tepki gösterdi
Orta sıklet eski dünya şampiyonu ve boks dünyasının yaşayan efsanesi Gennadiy Golovkin, Portekiz milli takımındaki kariyerini noktaladığını açıklayan Cristiano Ronaldo'nun kararına tepki gösterdi. 41 yaşındaki futbol yıldızının milli takıma vedası spor dünyasında geniş yankı uyandırıyor.
Ronaldo, sosyal medyada paylaştığı duygusal veda videosuna «Portekiz her zaman kalbimde olacak» notunu düşmüştü. Ünlü Kazak boksör de bu gönderinin altına samimi düşüncelerini yazdı.
«Gerçek bir efsane»: Golovkin'den Cristiano'ya saygı duruşu
Gennadiy Golovkin, Portekizli kaptanın dünya sporuna yaptığı eşsiz katkıya özel vurgu yaptı:
İlham kaynağı: «Gerçek bir efsane. Dünyanın dört bir yanındaki insanlara ilham vermeye devam et!» — diye yazdı Golovkin;
Silinmez bir miras: «Mirasın sonsuza dek yaşayacak!» — diyerek ünlü boksör, futbol yıldızının kariyerini onurlandırdı.
Rakamlarla 23 yıllık büyük saltanat
Cristiano Ronaldo'nun milli takım formasıyla kaydettiği istatistikler, spor tarihinin en zirve noktalarından biri olmaya devam edecek:
2003'te başlayan yolculuk: Portekiz milli takımının onurunu 2003 yılından bu yana kesintisiz ve layıkıyla temsil etti;
Mutlak dünya rekoru: Yıldız forvet, milli takım formasıyla toplam 234 maçta sahaya çıktı ve rakip fileleri 146 kez havalandırdı;
Tarihi altın başarılar: Kaptan olarak Ronaldo, Portekiz ile 2016 Avrupa Şampiyonası'nı kazandı ve 2019 ile 2025 yıllarında iki kez UEFA Uluslar Ligi kupasını havaya kaldırdı.
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