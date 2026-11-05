ABD'de %6, bizde durum ne: Özbekler kazançlarının ne kadarını gıda harcamalarına ayırıyor?

·11·Dünya
ABD'de %6, bizde durum ne: Özbekler kazançlarının ne kadarını gıda harcamalarına ayırıyor?

Özbekistan halkı, tüketim harcamalarının önemli bir kısmını — ortalama %44,8'ini (yuvarlandığında yaklaşık %45) sadece günlük gıda ürünlerine harcıyor. ABD Tarım Bakanlığı (USDA Ekonomik Araştırma Servisi) araştırmalarına dayanılarak hazırlanan küresel sıralama haritası bu veriyi doğrulamaktadır.

Sunulan infografiğe göre Özbekistan, aile bütçesinden gıdaya en büyük payı ayıran dünyanın en yüksek 10 ülkesi listesinde 7. sırada yer almaktadır. Dikkat çekici olan, ulusal istatistiklerin daha ciddi bir tablo ortaya koymasıdır: Özbekistan Devlet İstatistik Ajansı'nın hanehalkı araştırmalarına göre, bu rakam harcamaların %56,5'ine kadar çıkabilmektedir.

Engel Yasası nedir ve neden önemli bir göstergedir?

Ekonomi biliminde ünlü Engel Yasası bulunmaktadır ve bu, halkın gerçek refah düzeyini değerlendirmede temel kriter kabul edilir:

  • Gelir ve mide dengesi: Bir aile veya toplumun reel geliri ne kadar düşükse, günlük bütçesinde gıda ve temel ihtiyaçlara ayrılan pay o kadar büyük olur;

  • Kalkınma kısıtı: Gelir arttıkça gıdanın bütçedeki payı hızla azalır ve artan kaynaklar çocukların eğitimi, kaliteli sağlık hizmetleri, seyahat, kişisel konfor ve gelecek yatırımlarına yönlendirilir;

  • Enflasyon riski: Gıda harcamalarının yüksekliği, ülke halkının piyasadaki fiyat değişimlerine ve gıda enflasyonuna karşı son derece hassas ve savunmasız olduğunu gösterir.

Dünya ülkelerindeki durum: Gelişmiş ülkelerle keskin fark

Bu hesaplamalar sadece evde tüketim için satın alınan ürünleri içermekte olup; restoran, kafe, alkollü içecek ve tütün harcamaları dahil edilmemiştir:

  • Gıdaya en çok para harcayan TOP-10 ülke (infografiğe göre):

    1. Nijerya — %56

    2. Myanmar — %55

    3. Laos — %54

    4. Kenya — %49

    5. Türkmenistan — %46

    6. Tanzanya — %46

    7. Özbekistan — %45 (tam olarak %44,8)

    8. Kamerun — %43

    9. Fildişi Sahili — %43

    10. Kazakistan — %42 (tam olarak %41,7)

  • Komşular ve gelişmiş ülkelerin göstergeleri:

    • BDT ve yakın ülkeler: Ukrayna — %42 (%41,6), Belarus — %30,6, Rusya — %26 (%25,7), Türkiye — %22;

    • Öncü ekonomiler: ABD halkı harcamalarının sadece %6 kısmını gıdaya harcıyor. İngiltere ve İrlanda'da bu oran %8, Almanya ve Norveç'te %12, Fransa ve Japonya'da ise sırasıyla %13 ve %16'dır.

ABD'de %6, bizde durum ne: Özbekler kazançlarının ne kadarını gıda harcamalarına ayırıyor?

Uzmanlar, Özbekistan'da halkın refahını artırmanın temel yolunun, reel gelir artışını sağlamak ve gıda piyasasında fiyat istikrarını garanti eden iç rekabeti güçlendirmek olduğunu vurguluyor.

Özbekistan Devlet İstatistik AjansıUSDAEngel YasasıGıda EnflasyonuEkonomi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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