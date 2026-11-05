Yapay zeka tehdidi ve bölgesel güvenlik: Cumhurbaşkanı Astana'ya ulaştı

Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev 5 Kasım 2026 tarihinde çalışma ziyareti kapsamında Kazakistan'ın başkenti Astana'ya ulaştı. Devlet başkanının bu ziyareti, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev ve Ürdün Haşimi Krallığı Kralı II. Abdullah'ın ortak daveti üzerine gerçekleştirilmektedir.

Astana Uluslararası Havalimanı'nda Özbek lider, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov ve diğer resmi yetkililer tarafından büyük bir saygıyla karşılandı.

Ana gündem: «Akabe Süreci» ve bölge liderleri zirvesi

Ziyaret kapsamındaki ana etkinlik 6 Kasım 2026 tarihinde planlanmıştır:

Uluslararası format: Şevket Mirziyoyev Orta Asya devlet başkanlarının uluslararası güvenliği sağlamaya yönelik prestijli «Akabe Süreci» kapsamındaki diyaloğuna katılacak;

Üst düzey iş birliği: Zirvede, Orta Asya ülkelerinin güvenlik konusundaki çabalarının koordine edilmesi ve uluslararası ortaklarla yeni küresel tehditlere karşı ortak mücadele mekanizmaları ele alınacaktır.

Tartışmanın merkezinde: Yapay zekadan kaynaklanan riskler

Zirvenin en önemli ve güncel konusu, yeni nesil dijital tehditlerle mücadeleye ayrılacaktır:

Yapay zeka güvenliği: Yüksek teknolojiler ve YZ (AI) sistemlerinin hızla gelişmesiyle ortaya çıkan bilgi ve siber güvenlik sorunları;

Terörizm ve aşırıcılık tehdidi: Yapay zeka ve ileri teknolojilerin aşırılıkçı, radikal ve yıkıcı amaçlarla kullanılma riskine karşı kolektif önlem alma çalışmaları;

Bölgesel istikrar: Orta Asya devletlerinin ortak bilgi alanını korumak ve bölgesel güvenlik mimarisini modern tehditlere uyarlamak.

Astana'daki bu toplantının, modern dijital tehditler karşısında Orta Asya'da barışı ve teknolojik istikrarı güçlendirme yolunda önemli bir stratejik adım olması bekleniyor.