UFC kralı Taşkent'te: İslam Mahaçev ve Fedor Emelyanenko Özbekistan'a geldi

Hafif sıklet UFC şampiyonu ve dünya MMA yıldızı İslam Mahaçev, Özbekistan'ın başkentini bir kez daha ziyaret etti. Ünlü sporcu, Taşkent'te 6-8 Kasım tarihleri arasında düzenlenen erkekler ve kadınlar sambo branşındaki yıl dönümü niteliğindeki 50. Dünya Şampiyonası'na onur konuğu ve sambo sporunun resmi uluslararası elçisi (ambassador) olarak katılıyor.

Başkentimizin ev sahipliği yaptığı bu prestijli turnuva, dünya dövüş sporları dünyasının en büyük efsanelerini bir araya getirdi.

Fedor Emelyanenko ile buluşma ve yıldız ziyareti

Ziyaret kapsamında dünya spor severlerini heyecanlandıran tarihi bir buluşma gerçekleşti:

İki dönemin efsanesi Taşkent'te: İslam Mahaçev'in yanı sıra MMA tarihinin en büyük dövüşçülerinden biri olan efsanevi Fedor Emelyanenko da sambo elçisi olarak Taşkent'e geldi. İki büyük sporcu başkentte samimi bir şekilde bir araya gelerek sohbet etti;

Özel mesaj ve davet: Başkentimize gelmeden önce İslam Mahaçev, resmi sosyal medya hesapları üzerinden Özbek halkına bir video mesaj göndererek tüm spor tutkunlarını bu tarihi mücadelelere bizzat tanıklık etmeye davet etmişti.

Yıl dönümü turnuvası nerede ve nasıl geçiyor?

Sambo tarihindeki en önemli 50. Dünya Şampiyonası müsabakaları yüksek standartlarda organize edildi:

Etkinlik adresi: Dünya Şampiyonası müsabakaları, başkentteki «Yangi O‘zbekiston» kompleksinde yer alan modern Buz Sarayı'nda (Game Sports Arena) gerçekleştiriliyor;

Taraftarlar için eşsiz fırsat: Üç gün boyunca taraftarlar, gezegenin en güçlü sambocularının mücadelesini izlemenin yanı sıra İslam Mahaçev ve Fedor Emelyanenko gibi idollerini yakından görme fırsatı buluyor.

Hatırlatmak gerekirse, İslam Mahaçev daha önce Haziran 2026'da da Taşkent'i ziyaret etmiş ve Özbekistanlı Olimpiyat şampiyonları ile yerel spor yıldızlarıyla dostluk görüşmeleri gerçekleştirmişti.