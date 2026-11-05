“Kalbim dehşetle dolu, ama...”: Kral III. Charles neden Birleşik Krallık adına özür dilemedi?

·1·Dünya
“Kalbim dehşetle dolu, ama...”: Kral III. Charles neden Birleşik Krallık adına özür dilemedi?

Birleşik Krallık hükümdarı Kral III. Charles, Britanya İmparatorluğu'nun transatlantik köle ticaretindeki rolü için resmi olarak özür dilemeyi reddetti. Antigua ve Barbuda'da düzenlenen İngiliz Milletler Topluluğu zirvesinde konuşan hükümdar, Karayip ülkelerinin ve uluslararası toplumun ciddi baskısına rağmen resmi bir özür dilememeyi tercih etti.

Bununla birlikte kral, tarihin bu karanlık sayfalarının kendisini kişisel olarak derinden üzdüğünü açıkça kabul ederek, geçmişin hatalarına takılıp kalmak yerine gelecekteki iş birliğine odaklanma çağrısında bulundu.

«Bilmediğimiz atalardan kalan miras»: Kralın ses getiren konuşması

III. Charles, zirve kürsüsünden asırlardır süren bu acı verici konu hakkında şu düşünceleri dile getirdi:

  • Kalpteki ıstırap: «Tarihin bu utanç verici sayfası kalbimi dehşetle dolduruyor, ruhumu ise en derin üzüntüyle kaplıyor. Ancak tarih bize, kötülüğün son sözü söylememesi gerektiğini, metanet ve cesaretin en korkunç adaletsizlikleri birlikte yenmeye muktedir olduğunu da öğretiyor», dedi.

  • Geçmişi seçememe durumu: «Tarihi seçemeyiz. O, tüm karmaşıklığıyla, tanımadığımız atalarımız tarafından bırakılan bir mirastır. Bu miras hem başarıları hem de başarısızlıkları, onların gerçekleştirdiği iyilikleri ve kötülükleri bünyesinde barındırır».

  • Kraliyet Donanması'nın hizmeti: Hükümdar, Britanya Kraliyet Donanması'nın (Royal Navy) kendi döneminde denizlerde devriye gezerek transatlantik köle ticaretine son verilmesinde temel ve belirleyici bir rol oynadığını özellikle hatırlattı.

Londra ve tazminat meselesi: Özür dilenecek mi?

Bu tarihi adaletsizliğin sonuçlarının telafisi konusundaki tartışmalar, İngiliz siyasi çevrelerinde de farklı şekillerde değerlendiriliyor:

  • Başbakanın tutumu: Daha önce Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham, devlet adına resmi özür dilenmesi ihtimalini tamamen göz ardı etmemişti;

  • Tazminat reddedildi: Buna rağmen, hükümet başkanlığı ofisi resmi bir açıklama yaparak, Britanya'nın kölelik dönemi için Karayip ülkelerine mali tazminat ödemeye veya bu konuyu tartışmaya niyetli olmadığını kesin bir dille vurguladı.

Köle ticareti mirası ve buna yönelik tutum, İngiliz Milletler Topluluğu ülkeleri arasındaki en tartışmalı diplomatik konulardan biri olmaya devam ediyor.

Kral III. Charlesİngiliz Milletler TopluluğuKöle TicaretiTazminatDiplomasi
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Kraliçe şemsiye altında, Kral III. Charles yağmurda: Etkinlikte yaşanan komik durumKraliçe şemsiye altında, Kral III. Charles yağmurda: Etkinlikte yaşanan komik durum3 Kasım 09:05İngiliz kraliyet doktoru Hannah Terry evinde ölü bulunduİngiliz kraliyet doktoru Hannah Terry evinde ölü bulundu8 Ekim 13:32Dünyada sadece üç kişi pasaportsuz yurt dışına seyahat edebilir. Onlar kimler?Dünyada sadece üç kişi pasaportsuz yurt dışına seyahat edebilir. Onlar kimler?21 Eylül 09:2028 yıl boyunca dünyayı yürüyerek gezen İngiliz nihayet evine döndü28 yıl boyunca dünyayı yürüyerek gezen İngiliz nihayet evine döndü3 Kasım 14:14Kral III. Charles, Andy Burnham'ı Birleşik Krallık Başbakanı olarak atadıKral III. Charles, Andy Burnham'ı Birleşik Krallık Başbakanı olarak atadı21 Temmuz 00:51Birleşik Krallık, Musk'ın paylaşımlarını 'ulusal güvenlik tehdidi' olarak inceliyorBirleşik Krallık, Musk'ın paylaşımlarını 'ulusal güvenlik tehdidi' olarak inceliyor17 Eylül 15:36
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Uykuya dalarken neden aniden irkilerek uyanırız?
Uykuya dalarken neden aniden irkilerek uyanırız?
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Kazlar neden gökyüzünde V şeklinde uçar? Bunun ardındaki sır nedir?
Kazlar neden gökyüzünde V şeklinde uçar? Bunun ardındaki sır nedir?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu