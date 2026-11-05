“Kalbim dehşetle dolu, ama...”: Kral III. Charles neden Birleşik Krallık adına özür dilemedi?

Birleşik Krallık hükümdarı Kral III. Charles, Britanya İmparatorluğu'nun transatlantik köle ticaretindeki rolü için resmi olarak özür dilemeyi reddetti. Antigua ve Barbuda'da düzenlenen İngiliz Milletler Topluluğu zirvesinde konuşan hükümdar, Karayip ülkelerinin ve uluslararası toplumun ciddi baskısına rağmen resmi bir özür dilememeyi tercih etti.

Bununla birlikte kral, tarihin bu karanlık sayfalarının kendisini kişisel olarak derinden üzdüğünü açıkça kabul ederek, geçmişin hatalarına takılıp kalmak yerine gelecekteki iş birliğine odaklanma çağrısında bulundu.

«Bilmediğimiz atalardan kalan miras»: Kralın ses getiren konuşması

III. Charles, zirve kürsüsünden asırlardır süren bu acı verici konu hakkında şu düşünceleri dile getirdi:

Kalpteki ıstırap: «Tarihin bu utanç verici sayfası kalbimi dehşetle dolduruyor, ruhumu ise en derin üzüntüyle kaplıyor. Ancak tarih bize, kötülüğün son sözü söylememesi gerektiğini, metanet ve cesaretin en korkunç adaletsizlikleri birlikte yenmeye muktedir olduğunu da öğretiyor», dedi.

Geçmişi seçememe durumu: «Tarihi seçemeyiz. O, tüm karmaşıklığıyla, tanımadığımız atalarımız tarafından bırakılan bir mirastır. Bu miras hem başarıları hem de başarısızlıkları, onların gerçekleştirdiği iyilikleri ve kötülükleri bünyesinde barındırır».

Kraliyet Donanması'nın hizmeti: Hükümdar, Britanya Kraliyet Donanması'nın (Royal Navy) kendi döneminde denizlerde devriye gezerek transatlantik köle ticaretine son verilmesinde temel ve belirleyici bir rol oynadığını özellikle hatırlattı.

Londra ve tazminat meselesi: Özür dilenecek mi?

Bu tarihi adaletsizliğin sonuçlarının telafisi konusundaki tartışmalar, İngiliz siyasi çevrelerinde de farklı şekillerde değerlendiriliyor:

Başbakanın tutumu: Daha önce Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham, devlet adına resmi özür dilenmesi ihtimalini tamamen göz ardı etmemişti;

Tazminat reddedildi: Buna rağmen, hükümet başkanlığı ofisi resmi bir açıklama yaparak, Britanya'nın kölelik dönemi için Karayip ülkelerine mali tazminat ödemeye veya bu konuyu tartışmaya niyetli olmadığını kesin bir dille vurguladı.

Köle ticareti mirası ve buna yönelik tutum, İngiliz Milletler Topluluğu ülkeleri arasındaki en tartışmalı diplomatik konulardan biri olmaya devam ediyor.