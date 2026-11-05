Teknik direktörün değerlendirmesi: Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun milli takımı bırakması hakkında ne dedi?

Portekiz milli takımının teknik direktörü Jorge Jesus, dünya futbolunun efsanesi Cristiano Ronaldo'nun uluslararası kariyerini sonlandırma kararı hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Saygın Record gazetesine verdiği röportajda deneyimli uzman, 41 yaşındaki kaptanın sadece milli takımda değil, dünya sporu tarihindeki paha biçilemez yerine özel bir vurgu yaptı.

Jesus, Cristiano'nun takımdan ayrılmasının bir dönemin sonu olduğunu ancak isminin ve bıraktığı mirasın Portekiz sporunun temelinde sonsuza dek kalacağını belirtti.

«Cristiano, halkımızın ve tarihimizin ayrılmaz bir parçası»: Teknik direktörün itirafı

Jorge Jesus, kaptanın milli takımın gelişimine yaptığı katkıyı şu şekilde tanımladı:

Milletin sembolü ve küresel bir fenomen: «Cristiano, dünya çapında bir kişilik, Portekiz'in ve milli takımın gerçek bir sembolü. Yıllar boyunca milli takıma eşsiz, ölçülemez derecede büyük katkılarda bulundu»;

Genç nesil için hayat dersi niteliğinde bir örnek: «Portekiz gençliği için o gerçek bir simge, hayattaki ideal bir örnektir. Hayranlarının büyük bir kısmı tam da genç nesil temsilcileridir»;

Ebedi miras: «Cristiano her zaman takımımızın, halkımızın ve büyük tarihimizin ayrılmaz bir parçası olarak kalacak».

2003'te başlayan 23 yıllık zafer yolu

Cristiano Ronaldo milli takıma veda ederken, arkasında tekrarlanması güç başarılar bırakıyor: