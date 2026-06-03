ABD'de Sokak Yarışı Düzenleyen Özbekistanlılar Gözaltına Alındı

·113·Dünya
ABD'de Sokak Yarışı Düzenleyen Özbekistanlılar Gözaltına Alındı

ABD'nin Ohio eyaletinde yasa dışı sokak yarışlarına karşı düzenlenen baskın sırasında bir grup Özbekistan vatandaşı kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. Olay, Cincinnati şehrindeki ünlü Paycor Stadyumu çevresinde meydana geldi.

Yerel WCPO yayınının haberine göre, stadyum güvenlik servisi gece yarısı bölgede araçlarla tehlikeli manevralar yapıldığı ve yasa dışı yarışlar düzenlendiği konusunda polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen kolluk kuvvetleri altı kişiyi gözaltına aldı. Mahkeme belgelerinde hepsinin Özbekistan vatandaşı olduğu kaydedildi.

Soruşturma verilerine göre, 28 yaşındaki Temur Nurmatov yasa dışı drag yarışı düzenlemek ve özel mülke izinsiz girmekle suçlanıyor. İddiaya göre, Ford Mustang aracıyla tehlikeli hareketler yaparak lastik döndürme yoluyla asfalta özel izler bıraktı.

Polisin dron biriminin onu yaklaşık yarım saat boyunca izlediği açıklandı.

Ayrıca 19 yaşındaki Madina Esenova, 23 yaşındaki Bekdillo Hamidullayev, 21 yaşındaki Dilmurod Nurmatov, 28 yaşındaki Ahmadjon Valiyev ve 23 yaşındaki Mumtozaxon Zaburova da stadyum alanına yasa dışı girmekle şüpheleniliyor.

Operasyon sırasında beş araç otoparka çekildi. Kolluk kuvvetleri ayrıca stadyum kapısı çevresinde tehlikeli dairesel manevralar sonucu oluşan çok sayıda iz tespit etti.

Bu olay şehir yönetiminin de dikkatini çekti. Olaydan birkaç saat sonra, Cincinnati Şehir Konseyi Kamu Güvenliği Komitesi, yasa dışı sokak yarışlarına karşı yeni sert önlemleri öngören bir karar taslağını onayladı.

Teklife göre, bu tür yarışlara katılan kişiler ilk ihlalde 1.250 dolar, tekrar eden durumlarda ise 2.500 dolara kadar para cezasına çarptırılabilecek. Ayrıca, ihlalle bağlantılı araçlara altı aya kadar el konulması da planlanıyor.

ÖzbekistanOhioCincinnatiPaycor StadiumFord MustangTemur Nurmatov
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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