BAE, İran'ın Kuveyt'e yönelik saldırılarını kınadı

Birleşik Arap Emirlikleri, İran tarafından Kuveyt'e düzenlenen insansız hava aracı ve füze saldırılarını şiddetle kınıyor. Bu konuda ülkenin Dışişleri Bakanlığı resmi bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, söz konusu eylemlerin Kuveyt'in egemenliğine karşı kaba bir ihlal olduğu ve ülkenin güvenliği ile istikrarı için ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.

BAE, Kuveyt ile tam dayanışma içinde olduğunu belirterek, güvenliğini sağlamaya yönelik tüm önlemleri desteklediğini duyurdu.

Ayrıca bakanlık, bölgede güvenliğin korunmasının, durumun daha da tırmanmasının önlenmesinin ve uluslararası hukuk normlarına sıkı sıkıya uyulmasının önemini kaydetti.

Hatırlatmak gerekirse, 3 Haziran'da Kuveyt Uluslararası Havalimanı ve bazı sivil tesislere insansız hava aracı ve füze saldırıları düzenlendiği bildirilmişti. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, birkaç kişi yaralandı ve altyapı hasar gördü.