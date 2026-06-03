ABD ve İran Karşılıklı Saldırılar Düzenledi, Kuveyt Havalimanı Hedef Alındı

ABD ordusu, gece boyunca İran'a karşı 'kendini savunma' amacıyla saldırılar düzenlediğini açıkladı. Ayrıca ABD tarafı, Basra Körfezi ülkelerine ve gemilere fırlatılan balistik füzeleri ve insansız hava araçlarını imha ettiğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) verilerine göre, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'ndaki hedeflere düzenlenen saldırılar, İran'ın Ortadoğu genelinde gerçekleştirmeye çalıştığı saldırılara yanıt olarak yapıldı.

CENTCOM, İran'ın Kuveyt'e iki, Bahreyn'e ise üç füze fırlattığını, bunların tamamının imha edildiğini veya havada parçalandığını açıkladı. İran ise misilleme olarak bölgedeki bir ülkenin topraklarında bulunan ABD üslerini ve helikopterlerini füzeler ve dronlarla hedef aldığını duyurdu.

Kuveytli yetkililer, dron saldırısı sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini, 60'tan fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırı sonucunda uluslararası havalimanı ve diğer binalar hasar gördü.

Kuveyt Savunma Bakanlığı yetkilileri bu olayı 'İran'ın suç teşkil eden saldırganlığı' olarak nitelendirdi. Ülkenin Dışişleri Bakanlığı da diplomatik misyonların ve altyapı tesislerinin zarar gördüğünü açıkladı.

Bununla birlikte ABD, Keşm Adası'ndaki İran ordusuna ait bir komuta merkezini hedef aldığını açıkladı. Ayrıca bölge sularında seyreden sivil gemilere yönelik fırlatılan üç saldırı dronu da imha edildi.

Bu olaylar, ABD ile İran arasındaki ateşkes müzakerelerinin durduğu bir dönemde yaşandı. Taraflar arasındaki anlaşma görüşmeleri şimdilik sonuç vermiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bir anlaşmaya varmak istediğini söyledi. Ona göre İran, nükleer silaha sahip olmamayı kabul etti. Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı, Washington'ın müzakereler sırasında sürekli olarak yeni ve çelişkili talepler öne sürdüğünü vurguladı.