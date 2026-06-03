Orta Doğu bölgesinde jeopolitik durumun beklenmedik bir şekilde son derece keskin bir hal aldığı gözlemlendi. ABD Silahlı Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Amerikan askerlerinin İran tarafından Kuveyt ve Bahreyn yönüne fırlatılan hava saldırısı araçlarını başarıyla durdurduğuna dair resmi açıklama yaptı.

ABD askeri çevrelerinin yaptığı açıklamaya göre, 3 Haziran'ı 4 Haziran'a bağlayan gece İran silahlı kuvvetleri Kuveyt topraklarına iki balistik füze fırlattı. Söz konusu füzeler hedeflerine ulaşamadı veya uçuş sırasında havada etkisiz hale getirildi. Aynı zamanda, Bahreyn yönüne hareket eden üç füzenin daha hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu kaydedildi.

Karşılıklı askeri saldırılar ve İran'ın resmi tepkisi

Füze saldırılarına yanıt olarak ABD silahlı kuvvetleri, "meşru müdafaa hakkı kapsamında" İran'ın stratejik öneme sahip Keşm adasında bulunan askeri komuta noktasına havadan güçlü bir darbe indirdi.

Bu olayların ardından İslam Devrimi Muhafızları Ordusu (IRGC) resmi bir açıklama yaparak, füzeleri ve insansız hava araçları (İHA) aracılığıyla ABD Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki üslerinden birine ve helikopterlerine şiddetli bir saldırı düzenlediğini duyurdu. Ayrıca, ABD Donanması Beşinci Filosu'nun Bahreyn'de bulunan ana komuta merkezinin de hedef alındığı belirtildi.

Durumun nedeni: İran askeri liderliği, bu saldırıların ABD'nin daha önce Keşm adasındaki askeri iletişim kulesine yaptığı saldırıya karşı meşru bir "karşılık verme eylemi" olduğunu iddia ediyor.

Kuveyt Havalimanı hasar gördü: Yaralılar var

Kuveyt resmi haber ajansına dayanan Reuters haber ajansı, 3 Haziran sabahı İran silahlı kuvvetlerinin Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na saldırdığını bildirdi. Bu geniş çaplı saldırı sonucunda havalimanı binasında ciddi maddi hasar meydana geldi.

Kaynak adı Olayın sonuçları Mevcut durum El Cezire TV kanalı Saldırı sonucunda sivil halk ve personel arasında yaralılar bulunuyor (sayıları şu anda resmi olarak netleştiriliyor). Kuveyt Uluslararası Havalimanı güvenlik gerekçesiyle faaliyetlerini tamamen bir günlüğüne durdurmak zorunda kaldı.

Bölgedeki durum uluslararası gözlemciler ve büyük devletler tarafından dikkatle izleniyor. Dünya ve bölge siyasetine dair en önemli, güncel ve güvenilir haberler için Zamin sayfalarını takip edin.