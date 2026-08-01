«İntikam Planı»: İran ABD ve İsrail’in Enerji ve Stratejik Tesislerini Yok Etmek İstiyor

Orta Doğu’da durum daha da tehlikeli bir hal alıyor. Washington ile Tahran arasındaki askerî gerilimin en yüksek noktaya ulaştığı bir dönemde, İran İslam Cumhuriyeti, ABD ve İsrail’in olası saldırılarına karşı kapsamlı ve yıkıcı bir karşılık verme planını tamamen olgunlaştırdığını açıkladı. Tahran yetkilileri Amerikan medyasının tehditkâr haberlerini «akıl dışı» olarak nitelendirerek, rakibin bölgesindeki en önemli enerji ve askerî altyapılarının hedef alındığını açıkça ilan etti.

İran’ın nüfuzlu Tasnim haber ajansı 1 Ağustos’ta ülke güvenlik servisinin üst düzey bir yetkilisine dayandırarak bu ses getiren ve uyarı niteliğindeki açıklamayı yayınladı.

1. «Akıl dışı bir durum»: Tahran, Washington’ın tehditlerini değerlendirdi

Son günlerde ABD kitle iletişim araçlarında, Donald Trump yönetimi ve İsrail güçleri tarafından İran’ın petrol, enerji ve nükleer altyapılarına acımasız ve büyük çaplı darbeler indirilmek üzere hazırlıklar yapıldığına dair yer alan haberler Tahran’ın sert ve kararlı tutumuna yol açtı.

İran güvenlik servisinin üst düzey yetkilisinin vurguladığı gibi, medya aracılığıyla yürütülen bu tür psikolojik baskı ve tehditler mantıksızlıktan başka bir şey değildir:

«Biz Amerikan medyasının İran altyapısına yönelik ABD ve rejimin olası saldırıları hakkındaki haberlerini akıl dışı bir tür olarak görüyoruz. Çünkü biz, rejimin bölgesindeki önemli altyapısını ve ABD’nin enerji altyapısını içeren kapsamlı bir yanıt planı hazırladık ve buna tamamen hazırız» — denildi açıklamada.

2. İntikam Hedefleri: Hedefte ABD ve İsrail’in Enerji Sistemi

İran yönetimi tarafından geliştirilen «yanıt stratejisi» yalnızca savunmada kalmayı değil, rakibe telafisi imkansız ekonomik ve askerî zararlar vermeyi amaçlıyor.

Tahran tarafından belirlenen temel hedefler:

İsrail’in Önemli Altyapısı: Siyonist rejimin stratejik tesisleri, elektrik ve su tedarik şebekeleri ile askerî hava üsleri;

ABD’nin Bölgedeki Enerji Tesisleri: Orta Doğu’da yer alan ABD askerî üsleri, petrol-gaz terminalleri ve lojistik altyapıları;

Deniz ve Ticaret Yolları: Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’ndeki stratejik su yolları üzerinden enerji kaynaklarının sevkiyatına kısıtlamalar getirme imkânı.

Bu açıklama, İran’ın kendisine yönelik bir saldırı düzenlenmesi durumunda çatışmayı yerel sınırların dışına çıkararak tüm bölgesel enerji sistemini felç etmeye hazır olduğunu göstermektedir.

3. «Hem Yetenek Hem İrade Var»: İran Ordusunun Askerî Hazırlığı

İran güvenlik servisi yetkilisinin eklediğine göre, İran silahlı kuvvetleri bu tür zor ve tehlikeli senaryoları yönetmek ve düşmana hak ettiği darbeyi indirmek için «hem operasyonel yeteneğini hem de siyasi iradesini» yeterince kanıtlamıştır.

İran’ın elindeki askerî kozlar:

Balistik ve Hipersonik Füzeler: Yakın ve orta menzilli binlerce balistik füze, ABD ve İsrail’in bölgedeki herhangi bir noktasını hedef alma imkânı sunuyor. İHA/SİHA Ordusu: Yüksek hassasiyete sahip kamikaze dronları, rakibin hava savunma sistemlerini yanıltmak ve etkisiz hale getirmek için etkili bir araçtır. Vekil Ağlar: Lübnan, Irak, Yemen ve Suriye’deki müttefik güçler aracılığıyla aynı anda birden fazla cephede direnç gösterme imkânı.

4. Küresel Sonuçlar: Dünya Ekonomisi Tehlike Altında

Uzmanlar ve jeopolitik analistlere göre, Tahran’ın bu uyarısı Washington ve Tel Aviv için ciddi bir sinyaldir. Eğer ABD ve İsrail İran’a karşı askerî bir operasyon başlatırsa, İran’ın misilleme saldırıları sonucunda:

Dünya pazarında petrol ve gaz fiyatları keskin bir şekilde yükselebilir;

Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankerlerin trafiği durarak küresel bir lojistik kriz ortaya çıkar;

Orta Doğu’daki tüm ABD üsleri doğrudan çatışma bölgesine dönüşür.

Sonuç: Askerî Çatışma mı Yoksa Büyük Bir Jeopolitik «Poker» mi?

Tahran tarafından duyurulan bu tür sert bir açıklama, Washington ve İsrail’in askerî planlarını gözden geçirmesine neden olabilir. Taraflar birbirini azami düzeyde tehdit ediyor olsa da, bu açıklamaların büyük bir savaşın önlenmesine yönelik «soğukkanlılık sükûneti» veya «stratejik caydırıcılık» manevrası olması da muhtemeldir.

Sizce Tahran’ın bu açık uyarısı ABD ve İsrail’i askerî saldırı fikrinden vazgeçirebilecek mi yoksa Orta Doğu’da kapsamlı bir savaşın başlaması kaçınılmaz mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!