«Ben olmasaydım ne Suudi Arabistan ne de İsrail kalırdı»: Trump'tan sansasyonel açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha patlayıcı ve benzeri görülmemiş derecede sert açıklamasıyla uluslararası siyaset sahnesinde gerçek bir fırtına kopardı! Saygın Time dergisine verdiği özel röportajda Beyaz Saray lideri, Orta Doğu'daki en güçlü iki müttefiki olan Suudi Arabistan ve İsrail devletinin varlığının doğrudan kendi kişisel yönetimiyle bağlantılı olduğunu açıkça vurguladı.

Trump'a göre, eğer başkanlığa gelmeseydi, bugün bu devletler haritadan çoktan silinmiş olurdu. Peki, Amerikan lideri bu iddiayı neyle açıklıyor ve sözleri diplomatik çevrelerde nasıl karşılandı?

«Yeryüzünden silinmiş olurlardı»

Time dergisine verdiği röportajda Donald Trump, Orta Doğu'daki güç dengesi ve ABD'nin rolü üzerinde sert bir şekilde durdu:

Suudi Arabistan hakkında: Trump, kendisi olmasaydı bugün Suudi Arabistan diye bir devletin var olmayacağını vurguladı;

İsrail'in kaderi: Başkan bu iddiasını genişleterek, İsrail devletinin de bugüne kadar varlığını sürdüremeyeceğini ekledi;

Mutlak tehlike: Beyaz Saray lideri, kendi kararlı politikası ve kalkanı olmasaydı, bu iki devletin rakip güçler tarafından yeryüzünden silineceğini belirtti;

Kişisel faktörün ön plana çıkarılması: Trump, kendi yönetimini küresel güvenliğin tek garantisi olarak göstermeye devam ediyor.

Trump'ın Time dergisine verdiği şok açıklama:

«Eğer ben başkan olmasaydım, şu an Suudi Arabistan var olmazdı. İsrail de olmazdı. Yeryüzünden silinmiş olurlardı».

Bu sansasyonel açıklama, Washington'un Orta Doğu siyasetindeki rolünün ne kadar belirleyici olduğunu göstermenin yanı sıra, bölge liderleri arasında ciddi tartışmalara yol açacağı kesin.

Donald Trump'ın açıklamasının ana içeriği

Devlet / Nesne Trump'ın kişisel sonucu ve iddiası Muhtemel sonuç (kendi yorumuna göre) Suudi Arabistan «Ben olmasaydım bugün var olmazdı» Haritadan silinme tehlikesi altında olan İsrail «Onlar da bugüne kadar kalamazdı» «Yeryüzünden silinmiş olurlardı» Temel neden ABD'nin bu dönemdeki kararlı jeopolitik koruması Trump başkanlığının Orta Doğu'yu kurtaran tek faktör olduğu gösteriliyor Kaynak ABD'nin saygın Time dergisi Özel resmi röportaj

Sizce Donald Trump'ın bu iddiaları gerçeğe ne kadar yakın: ABD ve Trump faktörü olmasaydı, Suudi Arabistan ve İsrail gerçekten büyük savaşlarda yok olur muydu, yoksa bu alışılmış bir siyasi PR çalışması mı?

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