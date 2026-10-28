Kremlin'de stratejik diyalog: Putin ve Mozambik Devlet Başkanı nelerde anlaştı?

·2·Dünya
Kremlin'de stratejik diyalog: Putin ve Mozambik Devlet Başkanı nelerde anlaştı?

27 Ekim 2026 tarihinde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mozambik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Daniel Francisco Chapo, Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda resmi görüşmeler gerçekleştirdi. Bu toplantı, Moskova'nın ev sahipliği yaptığı Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF) 8. zirvesi ve 3. 'Rusya-Afrika' zirvesi kapsamında gerçekleşti.

Bu diyalog, Daniel Chapo'nun devlet başkanı sıfatıyla Rusya'ya gerçekleştirdiği ilk önemli dış ziyaretlerden biri olup, Moskova ile Maputo arasındaki çok yönlü ortaklığın yeni bir aşamasını başlattı.

Görüşmelerin temel sonuçları ve varılan mutabakatlar

Kremlin'de gerçekleşen üst düzey diyalog sırasında taraflar, bir dizi öncelikli alanda önemli anlaşmalara vardı:

  • Ekonomi ve ticarette keskin artış: İkili ticaret hacmi hızla artıyor. Vladimir Putin'in belirttiğine göre, 2026 yılının ilk sekiz ayında Rusya ile Mozambik arasındaki ticaret hacmi yaklaşık iki katına çıktı;

  • Güvenlik ve askeri personel eğitimi: Daniel Chapo, Mozambik'in kuzeyinde terörle mücadele ve ülke güvenliğinin güçlendirilmesi konusunda Moskova'nın sağladığı pratik yardımı, özellikle Mozambikli askerlerin ve öğrencilerin Rusya'nın yüksek askeri akademilerinde eğitilmesi programlarını takdirle karşıladı;

  • İnsani yardım ve eğitim: 2026 yılında ilk kez Mozambikli devlet memurları Rusya'da staj programına katıldı. Ayrıca, Rus üniversitelerinde Mozambikli öğrenciler için ayrılan devlet burslarının sayısı düzenli olarak artırılmaktadır;

  • Doğal afetlerin sonuçlarının giderilmesi: Bahar aylarında Mozambik'te meydana gelen yıkıcı sel felaketlerinin ardından Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (MCHS) tarafından sağlanan insani yardım için teşekkür edildi;

  • Küresel siyasette dayanışma: Rus lider, Mozambik'in BM ve diğer uluslararası kuruluşlarda Moskova'nın girişimlerini tutarlı bir şekilde desteklediğini ve Rusofobik tutumlardan uzak, dengeli bir politika izlediğini özellikle vurguladı.

Rusya ve Afrika kıtası: Stratejik entegrasyon derinleşiyor

Moskova'daki gaz zirvesi ve üst düzey toplantı, Rusya'nın Afrika kıtasıyla, özellikle doğal gaz rezervleri açısından zengin olan güneydoğu bölgesiyle enerji ve askeri-teknik alanlardaki ilişkilerinin yeni bir ivme kazandığını gösteriyor.

Her iki devlet başkanı, üst düzey açık siyasi diyaloğu sürdürme ve pratik anlaşmaları kısa sürede hayata geçirme konusunda mutabık kaldı.

Vladimir PutinDaniel Francisco ChapoRusya-Afrika ZirvesiGaz İhraç Eden Ülkeler ForumuDiplomasi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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