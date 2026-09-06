Rusya Ukrayna konusundaki taleplerini sertleştirdi — Kremlin'deki müzakerelerin detayları

·1·Dünya
Rusya Ukrayna konusundaki taleplerini sertleştirdi — Kremlin'deki müzakerelerin detayları

“Putin sadece kendi şartlarıyla duracak”: Rusya Ukrayna konusundaki taleplerini sertleştirdi — Bloomberg Kremlin'deki müzakerelerin detaylarını açıkladı: Witkoff ve Kushner'den hayal kırıklığı ve “sıfır” sonuç

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Moskova'ya gerçekleştirdiği ses getiren ziyaretin ardından beklenen diplomatik “mucize” gerçekleşmedi. Saygın Bloomberg ajansının Rus hükümetine yakın üst düzey kaynaklara dayandırdığı habere göre, Kremlin Ukrayna konusundaki taleplerini daha da katılaştırdı ve pozisyonunu sertleştirdi. Moskova, savaş alanında tam bir askeri üstünlüğe sahip olduğuna inanıyor ve bu nedenle Vladimir Putin savaşı yalnızca kendi şartları çerçevesinde durdurmaya hazır. Trump'ın elçilerinin getirdiği girişimlerden ise ne Moskova'da ne de Kiev'de ciddi bir umut kalmış durumda.

Kremlin'in katı tutumu: Askeri üstünlük ve sertleşen talepler

Rus yönetiminin müzakerelere yaklaşımı, savaş alanındaki durumla doğrudan bağlantılı:

  • Cephedeki üstünlük faktörü: Rus yetkililere yakın kaynaklar, Kremlin'de Rus ordusunun savaş alanında stratejik üstünlüğe sahip olduğuna dair kesin bir inancın hakim olduğunu, bu nedenle Moskova'nın şartlarının yumuşamak yerine giderek sertleştiğini belirtiyor;

  • “Sadece Putin'in şartlarıyla”: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin savaşı durdurmaya hazır, ancak bu yalnızca ve yalnızca Moskova'nın tüm taleplerinin eksiksiz yerine getirilmesi durumunda gerçekleşebilir;

  • Elçilerden “çok düşük” beklentiler: Witkoff ve Kushner'in ziyaretine yönelik beklentiler Rus hükümetinde “son derece düşük” olarak değerlendirildi. Amerikalı müzakerecilerin önceki ziyaretlerinin de hiçbir sonuç vermemesi nedeniyle Moskova, bu kez de ABD'nin Kremlin için kabul edilebilir bir teklif getirdiğine dair hiçbir gerekçe görmüyor.

Kiev'deki hayal kırıklığı ve Donbas ile ilgili reddedilen eski fikirler

Durum, Ukrayna'nın başkentinde de uzlaşmadan oldukça uzak olunduğunu gösteriyor:

  • Atılım beklenmiyor: Bloomberg ajansının Kiev'deki kaynakları da Trump'ın elçilerinin ziyaretinden herhangi bir ciddi kazanım veya siyasi kırılma beklemenin mantıksız olduğunu açıkça ifade etti;

  • Eski ve reddedilen teklifler: Edinilen bilgilere göre, Amerikalı müzakereciler taraflara daha önce tartışılan eski fikirleri — örneğin Donbas'ta özel bir serbest ekonomik bölge oluşturulması teklifini — yeniden sunabilir (bu fikir Rus tarafınca zaten kesin bir dille reddedilmişti);

  • Reuters'ın sonucu: Daha önce saygın Reuters ajansı da Kremlin'de gerçekleşen kapalı toplantıların sonucuna ilişkin makalesinde, taraflar arasında uzlaşma veya “siyasi kırılma belirtilerinin kesinlikle görülmediğini” bildirmişti.

Gizli tutulan belgeler ve diplomatik çıkmaz

ABD arabuluculuğundaki süreç şimdilik tamamen perde arkasında ilerliyor:

  • Somut teklifler gizli kalıyor: Şu anda müzakerelere katılan hiçbir taraf, Amerikalı elçilerin Moskova'ya tam olarak nasıl bir girişimle geldiğini ve bundan sonra Kiev'e neler sunacağını açıklamıyor;

  • Trump'ın planı baskı altında: Askeri pozisyonunu sağlam gören Moskova ile toprak bütünlüğünü korumaya çalışan Kiev arasındaki uçurum, Trump ekibinin “hızlı ateşkes” planını ciddi bir risk altına sokuyor.

Sizce Rusya'nın savaş alanındaki askeri üstünlüğü, ABD ve Ukrayna'yı Putin'in tüm şartlarını kabul etmeye zorlayabilir mi, yoksa bu kadar katı talepler barış müzakerelerini tamamen bitirir mi? Trump'ın elçilerinin Kiev ziyaretinden nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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