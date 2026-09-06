Moskova'da gizli müzakere: Putin, Trump'ın elçilerini Kremlin'de kabul etti

·2·Dünya
Moskova'da gizli müzakere: Putin, Trump'ın elçilerini Kremlin'de kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, beklenmedik bir şekilde Moskova'ya gelerek Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Rusya'nın resmi lüks sınıfı Aurus araçlarından oluşan bir konvoyla hareket eden Amerikalı müzakereciler, Ukrayna'daki savaşı durdurmaya yönelik Trump'ın yeni girişimlerini görüşmek üzere Kremlin'de ağırlandı. Müzakerelerin sonunda Putin, Trump'a teşekkürlerini iletmelerini isteyerek, Moskova'nın Amerikalı arabulucularla çalışmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Trump'ın elçilerinin bir sonraki durağının Kiev olması bekleniyor.

«Hoş geldiniz, barış elçileri!»: Moskova'da karşılama ve Aurus konvoyu

ABD heyetinin Rusya başkentindeki adımları özel bir diplomatik ilgiyle organize edildi:

  • Vnukovo'ya iniş ve Dmitriyev'in paylaşımı: Trump'ın özel temsilcilerini taşıyan uçak saat 12:52'de Moskova Vnukovo Havalimanı'na indi. Heyeti, Rusya Devlet Başkanı'nın özel temsilcisi ve RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev bizzat karşıladı ve X sosyal ağında onlarla çekilmiş fotoğrafını paylaşarak: «Moskova'ya hoş geldiniz, barış elçileri!» notunu düştü;

  • «Aurus» ile ulaşım: Amerikalı misafirlerin şehir içi ulaşımları için Rusya'nın üst düzey yetkililerine tahsis edilen özel Aurus limuzin ve araçlarından oluşan bir konvoy sağlandı;

  • Kremlin'de tam kadro: 5 Eylül'de Kremlin'de gerçekleşen resmi görüşmelerde Rus tarafını sadece devlet başkanı değil, aynı zamanda Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ve Kirill Dmitriyev de doğrudan temsil etti.

«Sizinle çalışmak bizim için rahat»: Putin'in Trump'a teşekkürü ve 6. müzakere

Rusya lideri ile ABD temsilcileri arasındaki diyalog oldukça sıcak bir havada başladı:

  • Trump adına teşekkür mesajı: Görüşmenin başında Vladimir Putin, Trump'a samimi dileklerini ve teşekkürlerini iletmelerini istedi: «Ukrayna krizinin çözümüne katkıda bulunma çabalarından dolayı Sayın Trump'a teşekkür ederiz. Rusya için Witkoff ve Kushner ekibiyle diyalog kurmak oldukça rahat ve verimli»;

  • Güvenlik garantisi: Rusya Devlet Başkanı, barış müzakereleri ve bu süreçte yer alan tüm uluslararası arabulucuların güvenliğini sağlamak için Moskova'nın her türlü koşulu oluşturacağını belirtti;

  • Üst üste 6. görüşme: Edinilen bilgilere göre bu, Vladimir Putin'in Amerikalı müzakereci grubuyla Ukrayna krizinin çözümü üzerine gerçekleştirdiği art arda altıncı görüşme olup diplomatik temaslar istikrarlı bir şekilde devam etmektedir.

Trump'ın gizli barış girişimi ve Kiev'e giden yol

Ziyaretin asıl içeriği ve atılacak jeopolitik adımlar büyük ilgi uyandırıyor:

  • Açıklanmayan barış planı: Ziyaret öncesinde Donald Trump elçilerinin Moskova'da savaşı durdurmaya yönelik özel bir girişim sunacağını açıklamıştı, ancak planın detayları ve şartları gizli tutuluyor; Kremlin basın servisi de görüşmelerin içeriğini tam olarak açıklamadı;

  • Kremlin'den sonra Kiev ziyareti: Konvoy Kremlin kapısından ayrıldıktan sonra Witkoff ve Kushner'in bir sonraki durağının Kiev olması bekleniyor; bu barış tekliflerini Ukraynalı yetkililere de sunabilirler;

  • Diplomatik baskı: Trump ekibi, bu arabuluculuk misyonuyla çatışmayı aktif siyasi müzakere zeminine taşımak için ciddi bir çaba sarf ediyor.

Sizce Donald Trump'ın elçileri, Vladimir Putin ile Kiev yönetimini uzlaştırabilecek mi? Witkoff ve Kushner'in Kremlin'den sonra doğrudan Ukrayna'ya geçmesi, savaşın durması için belirleyici bir dönüm noktası olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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