Dünya siyasetinin merkezinde yer alan Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözülmesi sürecinde önemli bir diplomatik dönüm noktası yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği son telefon görüşmesini son derece olumlu değerlendirerek, Kremlin'in bir anlaşma yapmaya hazır olduğunu belirtti. Teksas'a hareketinden önce Beyaz Saray lideri, gazetecilerle yaptığı açık görüşmede müzakerelere dair önemli detayları paylaştı. Trump, artık asıl adımın Kiev tarafından atılması ve uzlaşmaya gidilmesi gerektiğini vurguladı. Peki, Beyaz Saray ve Kremlin liderleri bir saat boyunca neler görüştü, Putin ile Zelenskiy arasındaki temel engel ne ve üçlü zirve ne zaman yapılabilir? Makalenin sonunda ise asıl merak konusu olan Moskova-Kiev müzakerelerinin nihai sonucu ve Trump'ın planının geleceği hakkındaki tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz.

Trump'ın ses getiren açıklaması: «Putin ile görüşme mükemmel geçti»

RIA Novosti ajansının haberine göre, ABD Başkanı uçak merdivenlerinde basın mensuplarına şu ifadeleri kullandı:

Kremlin'in uzlaşmaya yatkınlığı: Donald Trump, Rus liderle görüşmesinin çok verimli geçtiğini ve Vladimir Putin'in Ukrayna konusunda müzakereler yoluyla bir anlaşmaya varmaya niyetli olduğunu belirtti;

Kiev'e açık çağrı: Trump, eğer Vladimir Zelenskiy de böyle bir anlaşma yapmak isterse, bunun tüm dünya için «çok iyi olacağını» özellikle vurguladı;

Üçlü görüşme planı: ABD Başkanı, Vladimir Putin ve Vladimir Zelenskiy'nin katılımıyla üçlü bir yüz yüze zirve düzenlenmesine dair umudunu dile getirdi, ancak görüşmenin kesin tarihi henüz açıklanmadı.

«Putin ile harika bir görüşme yaptık, o bir anlaşma yapmak istiyor. Eğer Zelenskiy de anlaşmaya varmak isterse, bu harika bir iş olurdu» dedi Donald Trump.

Barış yolundaki temel engel: «Kişisel husumet ve savaş yorgunluğu»

ABD Başkanı, savaşı durdurmanın önündeki temel sorun hakkındaki görüşlerini bir kez daha yineledi:

Kişisel nefret faktörü: Trump'a göre, günümüzde barış anlaşmasına ulaşmanın önündeki en büyük engel, Vladimir Putin ile Vladimir Zelenskiy arasındaki karşılıklı güçlü kişisel husumet ve birbirlerini kabul edememeleridir;

Tarafların yorgunluğu: Beyaz Saray lideri, her iki ülke liderinin de devam eden askeri operasyonlardan ve savaşın ağır sonuçlarından «çoktan yorulduğuna» kesin olarak inanıyor.

8 Eylül'deki bir saatlik kapalı görüşme

Pek çok siyasi gözlemci ve uzmanın merak ettiği en önemli konu, Trump ile Putin arasındaki bu görüşmenin hangi diplomatik olayların devamı olduğu ve hangi belgelerin ele alındığıdır. En önemli sonuç şudur ki, Putin ve Trump 8 Eylül'de doğrudan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Moskova ve Kiev'e yaptıkları ziyaretlerin ve orada gerçekleştirilen müzakerelerin sonuçları detaylıca ele alındı. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov'un belirttiğine göre, bir saat süren bu görüşme son derece yapıcı ve açık bir atmosferde geçti. Bu durum, ABD tarafından önerilen yeni barış planı konusunda Kremlin ile iletişim kanalının kesintisiz çalıştığını ve gelecekte Putin-Zelenskiy-Trump zirvesinin gerçekleşme ihtimalinin her zamankinden daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Sizce, Donald Trump'ın belirttiği gibi, Putin ve Zelenskiy arasındaki kişisel husumet giderilip onları üçlü bir görüşme masasına oturtmak mümkün mü? Rusya ve ABD arasındaki müzakereler, Ukrayna'daki silahlı çatışmayı önümüzdeki aylarda sona erdirebilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya siyasetindeki bu büyük diplomatik sürecin analizini yakınlarınızla ve siyaset meraklılarıyla paylaşın!