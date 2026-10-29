Yemen'de açlıkla mücadele eden ikizler

·12·Dünya
Yemen'de açlıkla mücadele eden ikizler

Yemen'deki silahlı çatışma nedeniyle evini terk etmek zorunda kalan yedi haftalık ikizler Ragad ve Raad, yaşam mücadelesi veriyor. Aileleri, Husiler ve hükümet güçleri arasındaki çatışmalar nedeniyle güneybatı Yemen'deki köylerini terk etti.

BBC muhabiri Orla Guerin'in bildirdiğine göre, ikizler dünyaya erken geldi. Aile köylerinden ayrıldıktan sonra Aden şehrine ulaşmak için üç gün boyunca yürüdü. Yolculuk sırasında bebeklerin durumu ağırlaştı, kusma ve ishal şikayetleri arttı.

Aile Aden'deki Al-Sadaqa Hastanesi'ne ulaştığında, doktorlar ikizlerde şiddetli akut yetersiz beslenme teşhis etti. Babaları Bajash Ali Sagir Hassan, savaş nedeniyle bebekler için süt almanın zorlaştığını belirtti. Fiyat artışları yüzünden bazen bebeklere sadece su vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

Hastanedeki koşullar da oldukça zor. Uluslararası yardım fonları, tıbbi personel ve ekipman eksikliği nedeniyle tüm hastaları kabul etmek mümkün olmuyor. Doktorlar ve hemşireler, durumu kritik olan çocukları kurtarmak için mücadele ediyor.

BM verilerine göre, Yemen'deki çatışmaların şiddetlenmesiyle yüz binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldı ve bazı bölgelerdeki halk gıda yardımı alma imkanından mahrum kaldı. Fiyat artışları ve insani yardım eksikliği, nüfusun en savunmasız kesimlerinin, özellikle de çocukların durumunu daha da kötüleştiriyor.

YemenHusilerBMAl-Sadaqa Hastanesiİnsani Kriz
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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