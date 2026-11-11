Tacikistan Dışişleri Bakanı Moskova'daki forumda önemli açıklamalarda bulundu

«Sputnik» haber ajansının aktardığı bilgilere göre, forumda konuşan Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, günümüzde bölgesel ve uluslararası iş birliğini güçlendirmenin her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı. Ona göre, yapıcı diyaloğu geliştirmek ve güvenlik mekanizmalarını iyileştirmek, modern tehditlere karşı koymanın tek yoludur.

Moskova'da, Rusya'nın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) dönem başkanlığı kapsamında «Kollektivnaya bezopasnost v mnogopolyarnom mire: yedinaya sel — obshaya otvetstvennost» sloganıyla prestijli bir Uluslararası forum düzenlendi. Bu küresel etkinlikte Tacikistan Cumhuriyeti'ni temsil eden Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, uluslararası toplumu yeni ve keskin güvenlik tehditlerine karşı mücadele etmek için birleştirici adımlar atmaya çağırdı.

Forumun ana odak noktaları Detaylar ve ele alınan konular Etkinliğin yeri ve başkanlık Moskova şehri, Rusya'nın KGAÖ dönem başkanlığı kapsamında Forum sloganı «Kollektivnaya bezopasnost v mnogopolyarnom mire: yedinaya sel — obshaya otvetstvennost» Temel girişimci fikir Tacikistan'dan yeni güvenlik tehditlerine karşı mücadeleyi birleştirme çağrısı Ele alınan küresel tehditler Terörizm, aşırıcılık, siber suçlar ve yasa dışı uyuşturucu ticareti Etkinlik formatları Genel oturumlar, panel tartışmaları ve güvenlik teknolojileri fuarı

«Günümüzün çok kutuplu dünyasında her devletin güvenliği ortak bir sorumluluk haline gelmiştir. Ancak ortak çabalarla yeni küresel tehditlerin önüne geçilebilir.»

Moskova'daki forumun ana tartışma merkezi

Moskova'da düzenlenen bu büyük konferansta sadece uluslararası ve bölgesel iş birliğini güçlendirmek değil, aynı zamanda Avrasya coğrafyasında çok taraflı ortaklıkları geliştirme konuları da geniş kapsamlı olarak ele alındı. Özellikle aşağıdaki ulusötesi risklerle mücadele mekanizmaları odak noktasındaydı:

Uluslararası terörizm ve radikalizmle mücadele.

Siber suçlar ve dijital güvenliğin sağlanması.

Uyuşturucu maddelerin yasa dışı ticaretine karşı sert önlemler alınması.

Forum programında genel oturumlar, güncel panel tartışmaları ve güvenlik alanındaki en son teknolojilerin sergilendiği bir fuar yer aldı; bu da katılımcıların modern savunma ve güvenlik başarılarını yakından tanımalarına olanak sağladı.

Sizce Orta Asya bölgesinde yeni güvenlik tehditlerine karşı mücadele etmek için komşu ülkeler başka hangi ortak pratik adımları atmalıdır? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşın!