Bulgaristan'da korkunç zincirleme kaza: 86 araç çarpıştı, 12 kişi hayatını kaybetti

2 dk okuma36
Bulgaristan'da korkunç zincirleme kaza: 86 araç çarpıştı, 12 kişi hayatını kaybetti

10 Kasım 2026 sabahı erken saatlerde, Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Yambol bölgesinde, Zimnitsa köyü yakınlarında ülke tarihindeki en büyük ve en trajik trafik kazalarından biri meydana geldi. Aşırı yoğun sis ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle, «Trakya» (A1) otoyolunun her iki yönünde toplam 86 araç birbirine girdi.

86 araçlık zincirleme kaza: Facianın detayları

Yetkili makamlardan alınan ilk bilgilere göre, saat 07:00 civarında aniden bastıran aşırı yoğun sis, sürücülerin görüş mesafesini ciddi oranda düşürdü. Ayrıca, yol yüzeyinin ıslak olması ve sürücülerin bu tehlikeli ortamda çok yüksek hızla seyretmeleri, facianın ana nedeni olarak gösteriliyor.

Meydana gelen feci çarpışmalar sonucunda çok sayıda ağır vasıta ve bir yolcu otobüsü de hasar gördü. Alınan tüm acil önlemlere rağmen, kaza yerinde ve hastanelerde 12 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 50 kişi ise çeşitli derecelerde ağır yaralandı.

Kaza parametreleri ve göstergeleri

Resmi bilgiler ve detaylar

Olay tarihi ve saati

10 Kasım 2026, sabah saat 07:00 civarı

Konum

Bulgaristan'ın güneydoğusu, Yambol bölgesi, Zimnitsa köyü yakını («Trakya» A1 otoyolu)

Kazaya karışan araçlar

Toplam 86 araç (ağır vasıtalar ve yolcu otobüsü)

Kayıplar ve yaralılar

12 ölü, yaklaşık 50 yaralı

Ana nedenler

Aşırı yoğun sis, kötü görüş koşulları ve belirlenen hız sınırlarının aşılması

Alınan önlemler

Helikopterlerin kullanılamaması üzerine özel tıbbi uçaklar seferber edildi

«Bu, ülkemizin son yıllarda karşılaştığı en ağır ve en çok can kaybıyla sonuçlanan trafik faciasıdır. Hayatını kaybedenlerin ailelerine derin taziyelerimizi sunuyoruz.»

Kurtarma operasyonu ve özel tıbbi uçaklar

Kaza yerindeki kurtarma çalışmaları çok zorlu koşullar altında yürütüldü. Sisin aşırı yoğun olması nedeniyle yaralıların hızlı tahliyesi için geleneksel helikopterlerin kullanılması imkansızdı. Bu nedenle Bulgar hükümeti, durumu ağır olan hastaları ülkenin önde gelen hastanelerine ulaştırmak için acilen özel tıbbi uçakları seferber etmek zorunda kaldı.

Ulusal yas ilan edildi

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, meydana gelen bu korkunç olayı resmen «ulusal facia» olarak nitelendirdi. Ülkede hayatını kaybedenlerin anısına 11 Kasım günü ulusal yas ilan edildi ve devlet bayrakları yarıya indirildi.

Yetkililer, sürücüleri elverişsiz hava koşullarında, özellikle sonbahar-kış aylarındaki sisli günlerde hız sınırlarına kesinlikle uymaları konusunda uyarıyor.

Sizce yollarda bu tür toplu faciaların önlenmesi için sürücülere yönelik ne gibi ek katı önlemler veya otomatik denetim sistemleri getirilmelidir? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşın!

Makaleyi beğendiniz mi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
Zamin'i takip edin:Telegram kanalıGoogle'da takip et

Abonelikle reklam yok

Zamin Premium — aylık 4 900 UZS

Yorumlar0

İlanlar

İş birliği
  1. Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
    Teknoloji
    Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
  2. Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
    Teknoloji
    Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
  3. Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
    Spor
    Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
  4. Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
    Otomobil
    Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
  5. Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
    Toplum
    Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
  6. Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
    Yaşam
    Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

İlgili haberler

En çok okunan Dünya haberleri