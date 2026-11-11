Bulgaristan'da korkunç zincirleme kaza: 86 araç çarpıştı, 12 kişi hayatını kaybetti

10 Kasım 2026 sabahı erken saatlerde, Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Yambol bölgesinde, Zimnitsa köyü yakınlarında ülke tarihindeki en büyük ve en trajik trafik kazalarından biri meydana geldi. Aşırı yoğun sis ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle, «Trakya» (A1) otoyolunun her iki yönünde toplam 86 araç birbirine girdi.

86 araçlık zincirleme kaza: Facianın detayları

Yetkili makamlardan alınan ilk bilgilere göre, saat 07:00 civarında aniden bastıran aşırı yoğun sis, sürücülerin görüş mesafesini ciddi oranda düşürdü. Ayrıca, yol yüzeyinin ıslak olması ve sürücülerin bu tehlikeli ortamda çok yüksek hızla seyretmeleri, facianın ana nedeni olarak gösteriliyor.

Meydana gelen feci çarpışmalar sonucunda çok sayıda ağır vasıta ve bir yolcu otobüsü de hasar gördü. Alınan tüm acil önlemlere rağmen, kaza yerinde ve hastanelerde 12 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 50 kişi ise çeşitli derecelerde ağır yaralandı.

Kaza parametreleri ve göstergeleri Resmi bilgiler ve detaylar Olay tarihi ve saati 10 Kasım 2026, sabah saat 07:00 civarı Konum Bulgaristan'ın güneydoğusu, Yambol bölgesi, Zimnitsa köyü yakını («Trakya» A1 otoyolu) Kazaya karışan araçlar Toplam 86 araç (ağır vasıtalar ve yolcu otobüsü) Kayıplar ve yaralılar 12 ölü, yaklaşık 50 yaralı Ana nedenler Aşırı yoğun sis, kötü görüş koşulları ve belirlenen hız sınırlarının aşılması Alınan önlemler Helikopterlerin kullanılamaması üzerine özel tıbbi uçaklar seferber edildi

«Bu, ülkemizin son yıllarda karşılaştığı en ağır ve en çok can kaybıyla sonuçlanan trafik faciasıdır. Hayatını kaybedenlerin ailelerine derin taziyelerimizi sunuyoruz.»

Kurtarma operasyonu ve özel tıbbi uçaklar

Kaza yerindeki kurtarma çalışmaları çok zorlu koşullar altında yürütüldü. Sisin aşırı yoğun olması nedeniyle yaralıların hızlı tahliyesi için geleneksel helikopterlerin kullanılması imkansızdı. Bu nedenle Bulgar hükümeti, durumu ağır olan hastaları ülkenin önde gelen hastanelerine ulaştırmak için acilen özel tıbbi uçakları seferber etmek zorunda kaldı.

Ulusal yas ilan edildi

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, meydana gelen bu korkunç olayı resmen «ulusal facia» olarak nitelendirdi. Ülkede hayatını kaybedenlerin anısına 11 Kasım günü ulusal yas ilan edildi ve devlet bayrakları yarıya indirildi.

Yetkililer, sürücüleri elverişsiz hava koşullarında, özellikle sonbahar-kış aylarındaki sisli günlerde hız sınırlarına kesinlikle uymaları konusunda uyarıyor.

Sizce yollarda bu tür toplu faciaların önlenmesi için sürücülere yönelik ne gibi ek katı önlemler veya otomatik denetim sistemleri getirilmelidir? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşın!