Real Madrid yıldızı Bellingham, insanların ilgisine neden farklı bir gözle bakıyor?

Real Madrid ve İngiltere Milli Takımı'nın yıldız orta saha oyuncusu Jude Bellingham, futbol dünyasındaki büyük şöhret, taraftarların yoğun ilgisi ve toplum önündeki insani sorumlulukları hakkındaki düşüncelerini paylaştı. 2023 yazında Borussia Dortmund'dan 'Kraliyet Kulübü'ne transfer olduğundan beri milyonların sevgilisi haline gelen futbolcu, konumuna karşı ne kadar sağlıklı ve gerçekçi bir yaklaşım sergilediğini gösterdi.

«Her şeyden önce, beni bir insan olarak görmelerini istiyorum»

Jude Bellingham, taraftarların bazen futbolcuları normal insanların üzerine koyup onları birer ilah haline getirmelerine ilişkin, hiçbir zaman böyle bir muamele istemediğini vurguladı:

«Bence taraftarlar bazen futbolcuları aşırı yücelterek onları birer ilah haline getiriyorlar. Ancak bana asla böyle davranılmasını istemedim. Her şeyden önce, beni normal bir insan olarak görmelerini istiyorum. Arkadaşlarımla ve ailemle vakit geçirmek, kahve içmek, yürüyüş yapmak bana büyük mutluluk veriyor.»

Ayrıca insanlar arasında yürürken sürekli tanınmasına değinen Bellingham, bunu abartmadan, taraftarlarla iletişim kurmanın sadece birkaç saniye sürdüğünü belirtti: