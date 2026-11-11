Real Madrid yıldızı Bellingham, insanların ilgisine neden farklı bir gözle bakıyor?
Real Madrid ve İngiltere Milli Takımı'nın yıldız orta saha oyuncusu Jude Bellingham, futbol dünyasındaki büyük şöhret, taraftarların yoğun ilgisi ve toplum önündeki insani sorumlulukları hakkındaki düşüncelerini paylaştı. 2023 yazında Borussia Dortmund'dan 'Kraliyet Kulübü'ne transfer olduğundan beri milyonların sevgilisi haline gelen futbolcu, konumuna karşı ne kadar sağlıklı ve gerçekçi bir yaklaşım sergilediğini gösterdi.
«Her şeyden önce, beni bir insan olarak görmelerini istiyorum»
Jude Bellingham, taraftarların bazen futbolcuları normal insanların üzerine koyup onları birer ilah haline getirmelerine ilişkin, hiçbir zaman böyle bir muamele istemediğini vurguladı:
«Bence taraftarlar bazen futbolcuları aşırı yücelterek onları birer ilah haline getiriyorlar. Ancak bana asla böyle davranılmasını istemedim. Her şeyden önce, beni normal bir insan olarak görmelerini istiyorum. Arkadaşlarımla ve ailemle vakit geçirmek, kahve içmek, yürüyüş yapmak bana büyük mutluluk veriyor.»
Ayrıca insanlar arasında yürürken sürekli tanınmasına değinen Bellingham, bunu abartmadan, taraftarlarla iletişim kurmanın sadece birkaç saniye sürdüğünü belirtti:
«İnsanlar sizi her zaman tanır, ancak bu bir anlamda güvenlik de sağlar. Çünkü etrafınızda kalabalık toplanıp sizi rahatsız etmez. Biri sizinle fotoğraf çektirirse bunu uzun süre anlatabilir, oysa bunun için sadece beş saniyenizi ayırmanız yeterlidir.»
Futbolcunun bakış açısı
Jude Bellingham'ın düşünceleri ve yaklaşımı
Kulübü ve konumu
Real Madrid ve İngiltere Milli Takımı orta sahası
Transfer dönemi
2023 yazında Borussia Dortmund'dan katıldı
Şöhrete bakışı
Kendisini ilah değil, normal bir insan olarak görmelerini istiyor
Taraftarlarla iletişim
Bir taraftarla fotoğraf çektirmenin sadece 5 saniye sürdüğünü söylüyor
Sorumluluk duygusu
Formayı giydiğinde şehri ve ülkesi adına sahaya çıktığını unutmuyor
Temel amacı
Saha dışında da her zaman gerçek bir beyefendi olmak
«Futbola başkalarına örnek olma arzusuyla gelmedim. Ancak sorumluluktan bahsedecek olursak, bunu tam olarak böyle anlıyorum; bu benim sevdiğim iş ve bunun karşılığını alıyorum.»
Taraftar sadakati ve gelecek nesillere karşı görev
Genç yıldız, taraftarların sevdikleri takımı desteklemek için büyük maddi kaynak ve zaman harcadıklarını çok iyi anladığını belirtti. Ona göre, her kulüp veya milli takım formasını giydiğinde, insan üzerine büyük bir sorumluluk almalıdır:
Pek çok insan futbola yatırım yapıyor ve takımına sadık kalıyor.
İstediğin gibi davranmak ve şehrin veya ülkenin onurunu temsil ettiğini unutmak mümkün değildir.
Sahada ve hayatta birilerine ilham vermek, gelecek nesillere örnek olmak önemlidir.
«Bunu bir zorunluluk değil, bir ayrıcalık olarak görmeyi tercih ediyorum. Saha dışında her zaman gerçek bir beyefendi olmak istediğimi hep söylemişimdir,» diyerek sözlerini noktaladı Bellingham.
Sizce modern futbol yıldızlarının saha dışında da bu kadar sakin, sorumlu ve beyefendi olması taraftarlar ve gençlerin eğitimi için ne kadar önemli? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!
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