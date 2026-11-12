Uzun yaşamın sırrı: Putin'in müttefiki 7000 maymun üzerinde araştırma yapıyor

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Uzun yaşamın sırrı: Putin'in müttefiki 7000 maymun üzerinde araştırma yapıyor

Rus yönetiminin uzun yaşam ve insan potansiyelini genişletmeye olan ilgisi yeniden dünya medyasının odak noktasına yerleşti. Bloomberg'in haberine göre, Vladimir Putin'in yakın müttefiklerinden biri ve gayriresmi bilim danışmanı olan Kurchatov Enstitüsü Başkanı Mihail Kovalçuk, primatlar üzerinde yaşlanma sürecini inceleyen devasa bir araştırma yürütüyor.

7 binden fazla maymunun katıldığı büyük araştırma

Edinilen bilgilere göre, bu bilimsel proje kapsamında toplam 7.000 civarında maymun kullanılıyor. Bilim insanları ağırlıklı olarak 20 ile 30 yaş üzerindeki yaşlı primatlara odaklanıyor.

Araştırmaların temel amacı, insanın sağlıklı yaşam süresini önemli ölçüde uzatmanın yollarını bulmaktır. Bunun için uzmanlar, hayvanların beyin ve damar durumlarını, çeşitli biyokimyasal göstergeleri ve yaşa bağlı diğer fizyolojik değişimleri derinlemesine incelemektedir.

Bilimsel projenin temel parametreleri

Detaylar ve bilgiler

Ana başlatıcı/yönetici

Mihail Kovalçuk (Kurchatov Enstitüsü Başkanı)

Araştırma nesnesi

7.000'den fazla primat (belirli yaştaki yaşlı maymunlar)

İncelenen alanlar

Beyin, damar durumu ve biyokimyasal değişimler

Bilgi kaynağı

Bloomberg

«Kremlin'in uzun yaşam ve biyolojik sınırları aşmaya olan ilgisi ilk kez değil, bu durum küresel ölçekte büyük ilgi uyandırıyor.»

Siyasi çevreler ve aile katılımı

Belirtildiğine göre, Kremlin yönetiminin uzun yaşam ve sağlıklı hayatı koruma konularına ilgisi artıyor. Özellikle daha önce üst düzey görüşmelerde de bu konuya dair bazı beyanlar ve sohbetler kamuoyunun dikkatini çekmişti. Ayrıca, bu alandaki bilimsel araştırmalarda aile katılımı da mevcut olup, devlet başkanının büyük kızı Mariya Vorontsova'nın da uzun yaşamla ilgili bilimsel araştırma süreçlerine dahil olduğu söyleniyor.

Sizce modern bilim ve biyoteknolojiler insan ömrünü önemli ölçüde uzatarak gelecekte yeni rekor seviyelere ulaşabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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