World Boxing Yeni Sıralaması: Özbek Boksörler Uluslararası Arenada Lider

World Boxing uluslararası organizasyonu tarafından Kasım ayı için güncellenen resmi boksör sıralaması açıklandı. Buna göre, dünyanın farklı sıkletlerinde ringe çıkan yetenekli Özbek sporcular üst sıralarda yer alarak konumlarını daha da sağlamlaştırdılar. Özellikle erkeklerde dört temsilcimiz kendi sıkletlerinde birinci sırada bulunuyor.

Erkeklerde liderler ve ilk üç

Güncellenen sıralamada yer alan erkekler mücadelesinde Özbek boks okulunun temsilcileri birçok sıklette liderliği elinde tutuyor. Özellikle Abdumalik Khalokov (60 kg), Asadkhuja Muidinkhujaev (65 kg), Javokhir Ummataliev (80 kg) ve Akmaljon Isroilov (85 kg) kendi sıkletlerinde dünya genelinde birinci sırada yer alıyor.

Sıklet Lider ve üst sıralardaki Özbek boksörler 50 kg Asilbek Jalilov (13. sıra), Shodiyorjon Melikuziev (20. sıra) 55 kg Mirazizbek Mirzakhalilov (15. sıra), Samandar Olimov (19. sıra), Shahzod Muzaffarov (22. sıra) 60 kg Abdumalik Khalokov (1. sıra), Dilshod Abdumurodov (34. sıra), Madiyar Daniyarov (40. sıra) 65 kg Asadkhuja Muidinkhujaev (1. sıra), Abdulloh Madaminov (7. sıra), Adhamjon Muhiddinov (31. sıra) 70 kg Shavkatjon Boltaev (9. sıra), Muhammadazizbek Ismoilov (34. sıra) 75 kg Fazliddin Erkinboev (3. sıra), Javokhir Abdurahimov (7. sıra) 80 kg Javokhir Ummataliev (1. sıra), Fazliddin Erkinboev (2. sıra), Turabek Khabibullaev (23. sıra) 85 kg Akmaljon Isroilov (1. sıra), Jasurbek Yuldoshev (5. sıra) 90 kg Turabek Khabibullaev (1. sıra), Halimjon Mamasoliev (6. sıra), Nusratbek Tohirov (21. sıra) 90+ kg Jahongir Zokirov (2. sıra), Arman Makhanov (22. sıra), Halimjon Mamasoliev (22. sıra)

«Özbek boksörlerin uluslararası sıralamalarda düzenli olarak üst sıralarda yer alması, ülkemizde spora verilen büyük önemin ve boks okulunun potansiyelinin açık bir kanıtıdır».

Kadın boksörlerimiz de zirvede

Ayrıca kadınlar arasındaki sıralama sonuçları da sevindirici. Kadınlar mücadelesinde de birçok temsilcimiz ilk onda yer alıyor:

48 kg: Sabina Bobokulova — 6. sıra, Farzona Fozilova — 11. sıra

51 kg: Feruza Kazakova — 7. sıra, Gulsevar Ganieva — 22. sıra

65 kg: Navbahor Hamidova — 3. sıra , Feruza Abdualimova — 23. sıra

70 kg / 75 kg: Aziza Zokirova — 7. sıra (her iki sıklette de)

80 kg: Rukhshona Parpieva — 7. sıra

80+ kg: Oltinoy Sotimboeva — 6. sıra

Sırada Taşkent'teki Dünya Kupası finali var

Hatırlatmak isteriz ki, bu yılın 26 Kasım - 4 Aralık tarihleri arasında başkentimiz Taşkent'te World Boxing 2026 Dünya Kupası final aşaması yüksek bir seviyede gerçekleştirilecek. Bu prestijli turnuva öncesinde güncellenen sıralama ve sporcularımızın üst sıralardaki konumu, milli takımımızın şansını daha da artırıyor.

Sizce, yaklaşan Taşkent Dünya Kupası finalinde boksörlerimiz genel klasmanda birinciliği koruyabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!