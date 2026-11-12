İslam Mahaçev'e küresel statü verildi: Sambo şampiyonasının detaylarını anlattı

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İslam Mahaçev'e küresel statü verildi: Sambo şampiyonasının detaylarını anlattı

UFC şampiyonu İslam MahaçevUluslararası Sambo Federasyonu (FIAS) tarafından resmen “Dünya Sambo Elçisi” unvanına layık görüldü. Abdulmanap Nurmagomedov Dövüş Sanatları Okulu basın servisinden yapılan açıklamaya göre, sporcu bu yüksek unvanı Özbekistan'a yaptığı son ziyaret sırasında aldı.

Taşkent'teki jübile şampiyonası ve uluslararası tanınırlık

İslam Mahaçev, bu yılın 5-8 Kasım tarihleri arasında Taşkent'i ziyaret ederek, sambo dalında düzenlenen 50. yıl dönümü dünya şampiyonasında onur konuğu ve bu spor dalının elçisi olarak yer aldı. Müsabaka başlamadan önce Uluslararası Sambo Federasyonu (FIAS) Başkanı Vasiliy Şestakov, basın toplantısında İslam Mahaçev ve MMA efsanesi Fedor Emelyanenko'ya dünya çapında sambo elçisi statüsünü onaylayan resmi belgeleri törenle takdim etti.

«Son ziyaretim Özbekistan hakkındaydı. Orada sambo dalında ellinci yıl dönümü dünya şampiyonası düzenlendi. Bence organizasyon çok üst düzeydeydi. Toplam 101 ülke katıldı. Artık sambo ile ilgili tüm çalışmalara daha aktif katılacağım çünkü resmen dünya sambo elçisi oldum. Özbekistan'da bana ayrıca “Sambo dalında onurlu spor ustası” unvanı da verildi», dedi İslam Mahaçev.

Sambo dünya şampiyonası parametreleri

Detaylar ve bilgiler

Gerçekleşen tarihler

5-8 Kasım 2026

Müsabaka yeri

Taşkent'teki «Yangi O‘zbekiston» kompleksi

Katılımcı ülke sayısı

101 ülkeden sporcular

Verilen unvanlar

FIAS tarafından «Dünya Sambo Elçisi» ve «Sambo dalında onurlu spor ustası»

Etkinliğin onur konukları

İslam Mahaçev ve Fedor Emelyanenko

«Taşkent'te düzenlenen bu büyük müsabaka sadece bir spor bayramı değil, aynı zamanda uluslararası spor camiası için tarihi bir olay haline geldi».

«Yangi O‘zbekiston» kompleksindeki törenler ve açılış

Şampiyona başkentimizdeki görkemli «Yangi O‘zbekiston» kompleksinde yüksek seviyede gerçekleştirildi. Dünyanın 101 ülkesinden gelen en iyi sporcular birbirleriyle yarıştı. Etkinlik kapsamında İslam Mahaçev, efsanevi dövüşçü Fedor Emelyanenko ile birlikte açılış töreninde bir konuşma yaparak genç sporcularla deneyimlerini paylaştı ve medyaya kariyeri hakkında ilginç bilgiler verdi.

Sizce İslam Mahaçev gibi dünya yıldızlarının böyle uluslararası elçi unvanları alması, sambo sporunun gençler arasında popülerleşmesine ne kadar büyük bir katkı sağlar? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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