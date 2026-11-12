Pep Guardiola ABD Milli Takımı'nı çalıştırabilir: Büyük değişiklikler bekleniyor

Manchester City'nin eski teknik direktörü Pep Guardiola, kariyerine bir milli takımda devam edebilir. Saygın The Athletic gazetesi, isminin ABD Milli Takımı'nın başına geçmesi için ciddi şekilde tartışıldığını bildirdi.

Transfer zinciri ve ABD federasyonunun planları

Kaynağın belirttiğine göre, Pep Guardiola'nın ABD Milli Takımı'na gitmesi belirli teknik direktör değişikliklerine bağlı olabilir. Özellikle bu durum, Mauricio Pochettino'nun Michael Carrick yerine Manchester Unitedkulübünün başına geçmesi durumunda gerçekleşmesi bekleniyor.

Hatırlatmak gerekirse, bu bilgilerden önce ünlü İspanyol uzman, İtalya Milli Takımı'nı çalıştırması için gelen teklifi reddetmiş ve teknik direktörlük kariyerine bir süre ara vermeyi tercih etmişti.

Pep Guardiola'nın Manchester City'deki kupaları Başarı sayısı ve istatistikleri İngiltere Premier Lig Altı kez şampiyon oldu FA Cup Üç kez kazandı İngiltere Lig Kupası Beş kez şampiyon oldu Community Shield Üç kez kazanıldı Uluslararası arenadaki kupalar UEFA Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası (birer kez)

Guardiola, kariyeri boyunca sadece Manchester City ile değil, Barcelona ve Bayern Münih ile de eşsiz başarılara imza atarak dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri haline geldi.

Teknik direktörün zengin mirası ve yeni meydan okuma

Pep Guardiola, kulüp düzeyinde kazanılabilecek tüm prestijli kupaları kazandı. Manchester City ile İngiltere sahalarında kurduğu hakimiyetin yanı sıra, Avrupa kupalarında da şaşırtıcı sonuçlar elde etti. Eğer ABD Futbol Federasyonu'nun bu planı gerçekleşirse, Guardiola kariyerinde ilk kez bir milli takım ile çalışma deneyimi kazanacak.

Sizce Pep Guardiola'nın kulüp futbolundan sonra ABD Milli Takımı'nın başına geçmesi, teknik direktörlük kariyerinde yeni ve başarılı bir adım olabilir mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtin!