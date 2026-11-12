Bulgaristan'da 86 aracın karıştığı büyük trafik kazası meydana geldi

İlk kaza yerel saatle 07:10 civarında otoyolun Burgaz yönünde gerçekleşti. Kısa bir süre sonra yolun karşı istikametinde, Sofya yönünde de birkaç araç çarpıştı. Kaza sırasında bölgede karanlık ve yoğun sis hakimdi.

Bakan, ilk çarpışmalar sonucunda 10 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirtti. İki kişi daha hastanede hayatını kaybetti. Toplam 46 yaralı sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Yaralılardan bir kısmının yoğun bakımda olduğu bildirildi.

«Sega» gazetesinin haberine göre, iki kazaya toplam 86 araç karıştı. Bunlar arasında binek otomobiller, minibüsler ve ağır vasıtalar bulunuyor.

Çarpışmalardan sonra bazı insanlar hasarlı araçların içinde sıkıştı. Kurtarma ekipleri, yaralılara ulaşabilmek için yol bariyerlerinin bir kısmını sökmek zorunda kaldı. Kurtarma operasyonuna çevre illerin acil durum ekipleri ve askerler de dahil edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun her iki yönü de trafiğe kapatıldı. Trafik akışı alternatif yollara yönlendirildi. Durumu ağır olan yaralıları Sofya'daki hastanelere nakletmek için askeri ve hükümet uçakları hazır bekletildi.

İlk belirlemelere göre kazaya görüş mesafesinin aniden düşmesi, yolun ıslak olması ve hava koşullarına uygun olmayan hızın neden olmuş olabileceği düşünülüyor. Kazaların kesin nedenleri araştırılıyor.