Bulgaristan'da başkanlık seçimi: Iliana Yotova ikinci turda kazanıyor
Bulgaristan'da düzenlenen başkanlık seçimlerinin belirleyici ikinci turunda, mevcut devlet başkanı Iliana Yotova ve başkan yardımcısı adayı Kiril Vilçev güvenli bir şekilde önde gidiyor.
BNT televizyonunun yerel «Myara» sosyolojik araştırma şirketinin verilerine dayandırdığı habere göre, ilk hesaplamalara göre mevcut başkan %51,1 oy oranıyla zafere yakın görünüyor.
İkinci turun ana rakamları ve adayların sonuçları
Pazar günü gerçekleştirilen ikinci turda, ilk aşamada en çok oyu alan iki siyasetçi karşı karşıya geldi:
Iliana Yotova (mevcut başkan): Seçmenlerin %51,1 oyunu alarak ilk sırada yer alıyor;
Andrey Gyurov (eski geçici başbakan): Onun ana rakibi olan ve Bulgaristan'da geçici başbakanlık görevini yürüten Andrey Gyurov ise %44,6 oy oranına sahip;
Seçmen katılımı: Sosyolojik araştırma şirketinin verilerine göre, oy verme sürecine genel katılım oranı %25,5 olarak gerçekleşti.
Bulgaristan'da başkanın yetkileri nelerdir?
Bulgaristan'ın anayasal sisteminde devlet başkanının statüsü ve siyasi süreçler üzerindeki etkisi bir dizi önemli görevle belirlenir:
Seçim süresi: Başkan, genel oylama yoluyla 5 yıllık bir dönem için seçilir;
Temel yetkiler: Ülke parlamenter yönetim biçimine sahip olsa ve devlet başkanı esasen temsil işlevlerini yerine getirse de, yasaları veto etme hakkına sahiptir;
Önemli siyasi güç: Başkan, yasalarla öngörülen durumlarda geçici (teknik) hükümeti atama yetkisine sahiptir ve ülkenin silahlı kuvvetlerinin Başkomutanı sayılır.
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