Veri Merkezleri Enerji Şebekesi İçin Yeni Bir Sınav Haline Geliyor

Washington yakınlarında meydana gelen olağan bir elektrik iletim hattı arızası, ABD enerji sisteminin karşı karşıya olduğu yeni ve ciddi bir sorunu gözler önüne serdi. TechCrunch yayın organı ve IoT sensör ağları yöneticisi Ting Labs verilerine göre, tek bir yüksek gerilim hattındaki (LÉP) aksaklık tüm bölgedeki elektrik şebekelerinde ani dalgalanmalara yol açtı ve büyük veri merkezlerinin (data-center) enerji güvenliğini nasıl etkilediğini açıkça gösterdi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Olayın meydana geldiği Kuzey Virginia eyaleti, dünyadaki en yüksek veri merkezi konsantrasyonuna sahip bölge olarak kabul ediliyor. Şebekedeki kesintinin ardından bu büyük tesisler acil olarak yedek güç kaynaklarına geçti. Sonuçta PJM enerji sisteminden 3 gigawattın üzerinde güç, sadece otuz saniye içinde neredeyse eş zamanlı olarak tüketimden çıktı.

Şebekedeki beklenmedik dalgalanmalar

Genellikle bu tür yerel kazalardan sonra elektrik şebekesini onarmak için birkaç saniye yeterlidir. Ancak bu kez sistemin istikrara kavuşması on dakikadan fazla sürdü. PJM verilerine göre, kapatılan veri merkezleri o andaki toplam yükün yaklaşık %3'ünü oluşturuyordu. Meydana gelen keskin değişim Kuzey Virginia'dan Chicago'ya kadar olan bölgede lambaların titremesine neden oldu, her ne kadar toplu elektrik kesintileri gözlenmemiş olsa da.

Uzmanlar bu durumu gelecekteki küresel enerji sorunlarının bir uyarısı olarak değerlendiriyor. ON.Energy teknik direktörü Ricardo de Azevedo'nun TechCrunch'a verdiği röportajda vurguladığı gibi, bu durum maden ocağındaki kanarya gibi bir sinyal işlevi görüyor. Yapay zeka teknolojileri ve dijital hizmetlerin hızlı gelişimi fonunda, yapay zeka sunucuları ve büyük veri merkezlerinin elektrik enerjisine olan talebi keskin bir şekilde artıyor.

Gelecekteki riskler ve beklentiler

Reuters ajansının aktardığı bilgilere göre, şebekedeki yükün birdenbire kaybolması ve yeniden kurulması enerji mühendislerinin önünde yeni ve karmaşık görevler ortaya koyuyor. Modern teknoloji merkezlerinin gücünün geleneksel sanayi işletmelerininkini bile aşabileceği ve şebekede beklenmedik dalgalanmalar tetikleyebileceği pratikte kanıtlandı.

Uzmanların fikrine göre, bu tür durumlar gelecekte daha da sık gözlenecek ve enerji şirketlerinin altyapıyı dijital ekonominin devasa ihtiyaçlarına uyarlatmak üzerinde ciddi şekilde kafa yorması gerekecek. Veri merkezlerinin kesintisiz çalışmasını sağlamakla birlikte genel elektrik şebekelerini bu tür keskin dalgalanmalardan korumak, modern enerjinin en güncel görevlerinden biri haline geliyor.