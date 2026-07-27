Çin dünyada ilk kez deniz tabanından 2000 MW gücünde süper kablo geçirdi

Çin enerji sektöründe eşsiz bir başarıya imza atarak dünyada bir ilk olan deniz tabanından döşenmiş ±500 kV gerilimli yüksek gerilim doğru akım (HVDC) deniz altı enerji nakil hattının inşaatını başarıyla tamamladı. ixbt.com'un haberine göre, bu devasa proje ülkenin Guangdong eyaletindeki Yangjiang şehri kıyılarında hayata geçirilmiş olup, büyük deniz üstü (offshore) rüzgar santrallerinde üretilen çevre dostu enerjiyi karadaki enerji şebekesine aktarmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni deniz altı hattının toplam uzunluğu 88,8 kilometredir. Sistem iki kutuplu bir şema temelinde çalışacak şekilde uyarlanmış olup, burada iki kablo aynı anda faaliyet göstermektedir: biri pozitif, diğeri ise negatif kutup aracılığıyla akımı iletir. Bu karmaşık mimari, deniz rüzgar çiftliklerinden kıyıya aynı anda 2000 MW'a kadar devasa miktarda elektrik enerjisini kayıpsız bir şekilde ustürmeyi mümkün kılmaktadır.

Yenilikçi teknoloji ve benzersiz altyapı

Projenin temel teknolojik özelliği, VSC-HVDC adı verilen esnek enerji iletim teknolojisinin kullanılmış olmasıdır. Geleneksel alternatif akım hatları 70 kilometreyi aşan mesafelerde kapasite kayıpları nedeniyle verimliliklerini önemli ölçüde kaybetmeye başlar. Doğru akım hatları ise bu dezavantajdan muaftır ve uzmanların belirttiğine göre, yeni çözüm elektrik enerjisi kayıplarını yaklaşık yüzde 60 oranında azaltmayı sağlamaktadır.

Söz konusu sistemin ayrılmaz bir parçası olan ve «Deniz Rüzgarının Kalbi» adı verilen deniz altı trafo merkezi de ölçeğiyle dikkat çekmektedir. Bu yaz kurulan bu tesis, ±500 kV sınıfına ait, 2000 MW gücündeki dünyanın ilk offshore dönüştürme platformudur. Özellikle büyük deniz rüzgar santrallerini genel şebekeye bağlamak için özel olarak tasarlanmıştır.

Çevresel verimlilik ve beklentiler

Proje tam anlamıyla endüstriyel işletmeye alındıktan sonra, Qingzhou Phase V ve Phase VII adlı deniz rüzgar çiftliklerindeki 163 rüzgar jeneratörünün ürettiği enerji Guangdong — Hong Kong — Makao Büyük Körfez Bölgesi'ne yönlendirilecektir. Hesaplamalara göre bu hat, yılda yaklaşık 6 milyar kWh «yeşil» elektrik enerjisi iletme kapasitesine sahiptir.

Bu gösterge milyonlarca hanenin kesintisiz elektrik enerjisi ile beslenmesi için yeterli kabul edilmektedir. Aynı zamanda uzmanların değerlendirmelerine göre, bu altyapının devreye alınması atmosfer havasına her yıl salınan karbondioksit gazı miktarını 5 milyon ton azaltmayı mümkün kılacaktır.