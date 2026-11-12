Uçağa kat kat kıyafetle binmeye çalışan kadın internet fenomeni oldu (video)

Havalimanında bagaj ağırlığı sınırı aşan bir kadın, ek ücret ödemekten kurtulmak için sıra dışı bir yöntem buldu. Bavulundaki kıyafetleri geri koymak yerine, birkaçını üst üste giyerek uçağa binmeye çalıştı.

Sosyal medyada yayılan videoda, kadının kat kat kıyafetlerle yürüdüğü görülüyor. Fazla bagaj ücreti ödememek için bavulundaki eşyaları üzerine giymeyi tercih etti.

Yolcunun bu hareketi internet kullanıcıları arasında eğlenceli tartışmalara yol açtı. Bazıları tutumluluğuna hayran kalırken, diğerleri havalimanındaki bagaj kısıtlamasını aşmanın bundan daha sıra dışı bir yolunu hayal etmenin zor olduğunu yazıyor.

Böylece bavula sığmayan kıyafetler bu sefer yolcunun kendisine "yük" oldu.