“Onun mirasına nokta koyacağım”: Carlos Prates, Islam Makhachev’e açıkça meydan okudu

·21·Spor
“Onun mirasına nokta koyacağım”: Carlos Prates, Islam Makhachev’e açıkça meydan okudu

UFC klasmanında yeni ve tavizsiz bir rekabet filizleniyor. Rusya'nın yenilmez şampiyonu Islam Makhachev'in ünlü menajeri Ali Abdel-Aziz ile hızla yükselen tehlikeli Brezilyalı nakavt ustası Carlos Prates arasında sosyal medyada açık ve sert bir söz düellosu yaşandı.

Menajer, Rus şampiyonun mirasının dokunulmaz olduğunu vurgulayarak rakibini sakin olmaya davet ederken, Prates buna cevaben Makhachev'in dönemini tamamen bitirmeye hazır olduğunu belirtti.

“Az konuş, seni kötü duruma düşürür”: Abdel-Aziz’in uyarısı

UFC dünyasının en tanınmış menajerlerinden biri olan Ali Abdel-Aziz, Brezilyalı dövüşçünün iddialarını ciddiye almayarak Islam Makhachev'in statüsüne dikkat çekti:

  • “Sen henüz sadece bir aday adayıyken”: Abdel-Aziz, Prates'e henüz şampiyonluk seviyesine ulaşmadığını ve gereksiz gürültü yapmaması gerektiğini hatırlattı;

  • Kendi döneminin en büyüğü: “Islam bir şampiyon ve muhtemelen kendi döneminin en büyük dövüşçüsü. Az konuş, çünkü o seni oktagonda kötü duruma düşürür. Hiçbiriniz onun mirasına bir şey ekleyemezsiniz,” diye vurguladı menajer;

  • Dövüş felsefesi: Ali, Makhachev'in kemeri sadece korumadığını, aynı zamanda spora olan aşkı, tutkusu ve milyonlarca hayranı için oktagona çıktığını belirtti.

“Onun mirasına nokta koyacağım”: Prates’in cesur cevabı

Brezilyalı aday, bu sözlere sert tepki göstererek Islam Makhachev'i gerçek sınavlardan kaçmakla suçladı:

  • Ocak ayı dövüş çağrısı: “Eğer Islam gerçekten tutku için dövüşüyorsa, Ocak ayında bir numaralı aday ile dövüşürdü,” dedi Prates, Rus şampiyonun planlarına şüpheyle yaklaşarak;

  • Kesin vaat: Brezilyalı sporcu, sözlerinin hayranların aklında kalmasını isteyerek nihai kararını açıkladı: “Onun mirasına bir şey eklemeyeceğim; onun mirasına nokta koyacağım, kardeşim. Sözlerimi unutmayın!”;

  • Baskı altındaki gelecek: Bu açıklamalar, iki dövüşçü arasındaki olası bir karşılaşmaya olan ilgiyi benzeri görülmemiş bir seviyeye taşıdı.

Islam Makhachev'in ekibi ile Carlos Prates arasında başlayan bu sert tartışma, önümüzdeki aylarda oktagon içinde önemli ve şiddetli bir şampiyonluk mücadelesine dönüşmesi için tüm temelleri atıyor.

Islam MakhachevCarlos PratesAli Abdel-AzizUFCMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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