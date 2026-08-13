Dubai'de ünlü robot düğününü duyurdu

Dubai'de sosyal medyadaki ilginç ve özgün videolarıyla tanınan insansı robot Bo Sunayda beklenmedik şekilde düğününü duyurdu. Bu açıklaması sosyal medya kullanıcıları arasında büyük ilgi uyandırdı.

Düğün haberi, robotun resmî sosyal medya hesabında paylaşıldı ve törene ait birkaç fotoğraf da gönderiye eklendi. Fotoğraflarda Bo Sunayda'nın başka bir robotla — Moza düğün töreni düzenlediği görülüyor.

Ancak robotun arkasındaki şirket, bu etkinliğin gerçek bir evlilik olmadığını özellikle vurguladı. Tören yasal veya dini nikâh olarak resmileştirilmedi; sosyal medya için özel olarak hazırlanmış bir içerik olarak düzenlendi.

Robot nasıl ünlü oldu?

Bo Sunayda SS Lootah Group tarafından geliştirildi ve temeli başlangıçta araştırma ve eğitim amaçlarıyla geliştirilen Unitree G1 insansı robotuna dayanıyor.

Robot son dönemde sosyal medyada geniş kitlelere ulaşarak çeşitli videolarıyla çok sayıda kullanıcının ilgisini çekti. Videolarda Birleşik Arap Emirlikleri'nin ulusal kültürü, gelenekleri ve görenekleri sergileniyor.

Bo Sunayda ayrıca çeşitli halka açık etkinliklere katılarak modern robot teknolojisiyle yerel kültürün uyumunu göstermeye devam ediyor.

Bu nedenle robotun Moza ile gerçekleştirdiği sahnelenmiş «düğün» de sosyal medyada her zamankinden daha fazla ilgi gören özgün bir içeriğe dönüştü.