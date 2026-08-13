Dubai'de ünlü robot düğününü duyurdu

·7·Dünya
Dubai'de ünlü robot düğününü duyurdu

Dubai'de sosyal medyadaki ilginç ve özgün videolarıyla tanınan insansı robot Bo Sunayda beklenmedik şekilde düğününü duyurdu. Bu açıklaması sosyal medya kullanıcıları arasında büyük ilgi uyandırdı.

Düğün haberi, robotun resmî sosyal medya hesabında paylaşıldı ve törene ait birkaç fotoğraf da gönderiye eklendi. Fotoğraflarda Bo Sunayda'nın başka bir robotla — Moza düğün töreni düzenlediği görülüyor.

Ancak robotun arkasındaki şirket, bu etkinliğin gerçek bir evlilik olmadığını özellikle vurguladı. Tören yasal veya dini nikâh olarak resmileştirilmedi; sosyal medya için özel olarak hazırlanmış bir içerik olarak düzenlendi.

Robot nasıl ünlü oldu?

Bo Sunayda SS Lootah Group tarafından geliştirildi ve temeli başlangıçta araştırma ve eğitim amaçlarıyla geliştirilen Unitree G1 insansı robotuna dayanıyor.

Robot son dönemde sosyal medyada geniş kitlelere ulaşarak çeşitli videolarıyla çok sayıda kullanıcının ilgisini çekti. Videolarda Birleşik Arap Emirlikleri'nin ulusal kültürü, gelenekleri ve görenekleri sergileniyor.

Bo Sunayda ayrıca çeşitli halka açık etkinliklere katılarak modern robot teknolojisiyle yerel kültürün uyumunu göstermeye devam ediyor.

Bu nedenle robotun Moza ile gerçekleştirdiği sahnelenmiş «düğün» de sosyal medyada her zamankinden daha fazla ilgi gören özgün bir içeriğe dönüştü.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Türkiye'de dehşet anları: 107 turistin bulunduğu tekne yandı (video)Türkiye'de dehşet anları: 107 turistin bulunduğu tekne yandı (video)Bugün, 18:14Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete DüşürdüGlasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete DüşürdüBugün, 18:11Paris'te 1800 saatte 500 kilogramlık düğün pastası hazırlandıParis'te 1800 saatte 500 kilogramlık düğün pastası hazırlandıBugün, 17:59Moskovalı ailede 15. çocuk dünyaya geldiMoskovalı ailede 15. çocuk dünyaya geldiBugün, 17:4540 yıllık arkadaşlar DNA testiyle kardeş olduklarını öğrendi40 yıllık arkadaşlar DNA testiyle kardeş olduklarını öğrendiBugün, 17:408 günlük bebeğin bacağından elma büyüklüğünde tümör çıkarıldı8 günlük bebeğin bacağından elma büyüklüğünde tümör çıkarıldıBugün, 17:32
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Atlantik'te dev bir beyaz köpek balığı ortaya çıktı, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev bir beyaz köpek balığı ortaya çıktı, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti