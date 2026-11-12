Taşkent'te büyük boks gecesi: Isroil Madrimov Humo Arena'da ringe çıkıyor
Özbek spor hayranlarının uzun süredir beklediği profesyonel boks gecesinin yeni tarihi resmen açıklandı. Lift Promotions promosyon şirketi, WBC ile iş birliği içinde Taşkent'teki muhteşem Humo Arena kompleksinde bir sonraki büyük boks gecesini düzenleyecek.
Ana maç ve beklenen yıldızlar
Organizasyonun ana maçında, süper yarı orta sıklette eski WBA şampiyonu vatandaşımız Isroil Madrimov Azerbaycanlı boksör Seymur Isayev'e karşı ringe çıkacak.
Ayrıca hayranların sevgilisi olan Olimpiyat şampiyonu Lazizbek Mullojonov da bu turnuva kapsamında ringe çıkacağı için herkes büyük heyecan duyuyor.
Boks gecesinin detayları
Bilgiler
Tarih
10 Aralık, saat 18:00
Mekan
Humo Arena kompleksi, Taşkent
Organizasyon
Lift Promotions ve WBC iş birliğiyle
Ana maç
Isroil Madrimov — Seymur Isayev
Katılacak diğer yıldız
Lazizbek Mullojonov
Turnuvanın ertelenme nedenleri
Hatırlatmak gerekirse, bu müsabakanın başlangıçta 30 Ekim'de yapılması planlanmıştı. Ancak organizasyondaki bazı teknik sorunlar nedeniyle maçlar ileri bir tarihe ertelenmişti. Şimdi ise 10 Aralık'ta hayranları oldukça çekişmeli ve kıran kırana maçlar bekliyor.
Sizce Isroil Madrimov ve Lazizbek Mullojonov maçlarında nasıl bir sonuç alacak? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!
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