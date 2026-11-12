Taşkent'te büyük boks gecesi: Isroil Madrimov Humo Arena'da ringe çıkıyor

Ayrıca hayranların sevgilisi olan Olimpiyat şampiyonu Lazizbek Mullojonov da bu turnuva kapsamında ringe çıkacağı için herkes büyük heyecan duyuyor.

Özbek spor hayranlarının uzun süredir beklediği profesyonel boks gecesinin yeni tarihi resmen açıklandı. Lift Promotions promosyon şirketi, WBC ile iş birliği içinde Taşkent'teki muhteşem Humo Arena kompleksinde bir sonraki büyük boks gecesini düzenleyecek.

Isroil Madrimov ve Seymur Isayev karşılaşması neden ertelendi

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Boks gecesinin detayları Bilgiler Tarih 10 Aralık, saat 18:00 Mekan Humo Arena kompleksi, Taşkent Organizasyon Lift Promotions ve WBC iş birliğiyle Ana maç Isroil Madrimov — Seymur Isayev Katılacak diğer yıldız Lazizbek Mullojonov

Turnuvanın ertelenme nedenleri

Hatırlatmak gerekirse, bu müsabakanın başlangıçta 30 Ekim'de yapılması planlanmıştı. Ancak organizasyondaki bazı teknik sorunlar nedeniyle maçlar ileri bir tarihe ertelenmişti. Şimdi ise 10 Aralık'ta hayranları oldukça çekişmeli ve kıran kırana maçlar bekliyor.

Sizce Isroil Madrimov ve Lazizbek Mullojonov maçlarında nasıl bir sonuç alacak? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!