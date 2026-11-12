Taşkent'te büyük boks gecesi: Isroil Madrimov Humo Arena'da ringe çıkıyor

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Taşkent'te büyük boks gecesi: Isroil Madrimov Humo Arena'da ringe çıkıyor

Özbek spor hayranlarının uzun süredir beklediği profesyonel boks gecesinin yeni tarihi resmen açıklandı. Lift Promotions promosyon şirketi, WBC ile iş birliği içinde Taşkent'teki muhteşem Humo Arena kompleksinde bir sonraki büyük boks gecesini düzenleyecek.

Ana maç ve beklenen yıldızlar

Organizasyonun ana maçında, süper yarı orta sıklette eski WBA şampiyonu vatandaşımız Isroil Madrimov Azerbaycanlı boksör Seymur Isayev'e karşı ringe çıkacak.

Ayrıca hayranların sevgilisi olan Olimpiyat şampiyonu Lazizbek Mullojonov da bu turnuva kapsamında ringe çıkacağı için herkes büyük heyecan duyuyor.

Boks gecesinin detayları

Bilgiler

Tarih

10 Aralık, saat 18:00

Mekan

Humo Arena kompleksi, Taşkent

Organizasyon

Lift Promotions ve WBC iş birliğiyle

Ana maç

Isroil Madrimov — Seymur Isayev

Katılacak diğer yıldız

Lazizbek Mullojonov

Turnuvanın ertelenme nedenleri

Hatırlatmak gerekirse, bu müsabakanın başlangıçta 30 Ekim'de yapılması planlanmıştı. Ancak organizasyondaki bazı teknik sorunlar nedeniyle maçlar ileri bir tarihe ertelenmişti. Şimdi ise 10 Aralık'ta hayranları oldukça çekişmeli ve kıran kırana maçlar bekliyor.

Sizce Isroil Madrimov ve Lazizbek Mullojonov maçlarında nasıl bir sonuç alacak? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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