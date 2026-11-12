Özbekistan — Rusya: Temsilcilerimiz güvenli bir skorla önde (gol videoları)

Taşkent'teki muhteşem Paxtakor Stadyumu'nda Özbekistan ve Rusya milli futbol takımları arasındaki beklenen hazırlık maçı tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda maçın 2. yarısı (60. dakika) oynanıyor ve temsilcilerimiz rakibine karşı 2:0 skoruyla güvenli bir üstünlük sağlamış durumda.

Goller ve maçın senaryosu

Karşılaşma yoğun ataklarla başladı. Henüz maçın 4. dakikasında Rus savunma oyuncusu Viktor Melyoxin kendi kalesine gol atarak skoru açtı (1:0).

İkinci yarı başlar başlamaz temsilcilerimiz hücumu daha da güçlendirdi. 46. dakikada Dostonbek Hamdamov'un harika pasından sonra Behruz Karimov skoru 2:0'a getirdi.