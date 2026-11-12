Özbekistan — Rusya: Temsilcilerimiz güvenli bir skorla önde (gol videoları)

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Özbekistan — Rusya: Temsilcilerimiz güvenli bir skorla önde (gol videoları)

Taşkent'teki muhteşem Paxtakor Stadyumu'nda Özbekistan ve Rusya milli futbol takımları arasındaki beklenen hazırlık maçı tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda maçın 2. yarısı (60. dakika) oynanıyor ve temsilcilerimiz rakibine karşı 2:0 skoruyla güvenli bir üstünlük sağlamış durumda.

Goller ve maçın senaryosu

Karşılaşma yoğun ataklarla başladı. Henüz maçın 4. dakikasında Rus savunma oyuncusu Viktor Melyoxin kendi kalesine gol atarak skoru açtı (1:0).

İkinci yarı başlar başlamaz temsilcilerimiz hücumu daha da güçlendirdi. 46. dakikada Dostonbek Hamdamov'un harika pasından sonra Behruz Karimov skoru 2:0'a getirdi.

Maç istatistikleri ve detaylar

Bilgiler

Skor

Özbekistan 2:0 Rusya

Yer

Taşkent, Paxtakor Stadyumu

Gol atanlar

Viktor Melyoxin (4, kendi kalesine), Behruz Karimov (46)

Güncel süre

2. yarı, 60. dakika

Kadrolar

  • Özbekistan: Vladimir Nazarov, Behruz Karimov, Akmal Mozgovoy, Azizjon G‘aniyev, Eldor Shomurodov, Dostonbek Hamdamov, Abbosbek Fayzullayev, Sherzod Esanov, Mahmud Mahamadjonov, Jahongir O‘rozov, Muhammadrasul Abdumajidov.

  • Rusya: Matvey Safonov, Danil Krugovoy, Lechi Sadulayev, Konstantin Tyukavin, Viktor Melyoxin, Yaroslav Gladishev, Aleksandr Silyanov (Kirill Danilov, 46), Ivan Oblyakov, Ilya Vaxaniya, Matvey Kislyak, Aleksey Batrakov.

Ayrıca maç sırasında aktif rol alan Akmal Mozgovoy (16) ve Ilya Vaxaniya (19) hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Oyun devam ediyor, yeni gelişmeler ve sonuçlar hakkında detaylı bilgi vermeye devam edeceğiz.

Sizce temsilcilerimiz bugünkü maçta üstünlüğünü sonuna kadar koruyabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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