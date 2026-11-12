Mancini Fransa maçı öncesi konuştu: «Kazanmayı umuyoruz»
İtalya milli takımı teknik direktörü Roberto Mancini, UEFA Uluslar Ligi kapsamında Fransa ile oynayacakları kritik maç öncesinde görüşlerini paylaştı. Takımın önceki maçtaki performansını analiz eden Mancini, yaklaşan karşılaşmadan beklentilerini gizlemedi.
Mancini'nin ilk maç analizi ve rakip değerlendirmesi
Teknik direktör, Fransızlara karşı daha önce oynanan ve 1-1 berabere biten ilk maçın zorlu geçmesine rağmen genel olarak iyi bir oyun olarak değerlendirildiğini belirtti.
«Savunma yapmak zorunda kaldığımız anlarda bile iyi bir oyun sergiledik. Fransızlar, Belçika'ya olduğu gibi bize de ciddi sorunlar çıkardılar, onlar çok güçlü bir takım. Ancak oyunumuzda geliştirebileceğimiz yönler vardı. Umuyoruz ki Fransa karşısında daha iyi bir performans sergileyip galip gelmeyi başarırız», dedi Roberto Mancini.
Maç ve turnuva detayları
Bilgiler
Turnuva
UEFA Uluslar Ligi
Merkezi maç
İtalya — Fransa
Yer
Milano
Maç saati
12 Kasım Perşembe, TSİ 00:45
Fransa'nın bir sonraki maçı
15 Kasım'da Türkiye'ye karşı (6. hafta)
Yaklaşan kritik maçlar
Hatırlatmak gerekirse, İtalya ve Fransa milli takımları arasındaki bu önemli ve çekişmeli karşılaşma bugün, yani 12 Kasım'da Milano'da oynanacak ve TSİ 00:45'te başlayacak. Ayrıca grup aşamasının son bölümünde, 15 Kasım tarihinde Fransa milli takımı, 6. hafta kapsamında Türkiye'yi kendi sahasında ağırlayacak.
Sizce Milano'daki bu zorlu maçta hangi takım galip gelir? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın!
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