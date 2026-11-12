10 maçta 7 mağlubiyet ve son sıra: İngiliz kulübü şok bir ayrılığı duyurdu

Londra'nın «Crystal Palace» futbol kulübü, resmi sitesi aracılığıyla teknik direktör Pierre Sage ile yolların erken ayrıldığını duyurdu. Takımın Premier Lig'deki başarısız serisi, yönetimi bu radikal kararı almaya zorladı.

Pierre Sage'in ayrılığı ve sezon başı sonuçları

Fransız teknik adam, Haziran 2026'da Oliver Glasner'in yerine geçerek takımın başına gelmişti. Ancak görev süresi boyunca Londra ekibinin performansı beklentilerin altında kaldı. Bu sezonun başından beri «Crystal Palace» Premier Lig'de 7 mağlubiyet aldı ve sadece 2 galibiyet elde edebildi.

«Kulüp, Pierre ve teknik ekibine yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder ve gelecek kariyerlerinde başarılar diler. Yeni teknik direktörün atanmasıyla ilgili bilgiler yakın zamanda paylaşılacaktır», ifadeleri yer aldı kulübün resmi açıklamasında.

Kulüp performansı ve istatistikler Bilgiler Teknik direktör ayrılığı Pierre Sage (Crystal Palace) Bu sezonki sonuçlar 10 maçta 7 mağlubiyet, 2 galibiyet Toplanan puan 7 puan Premier Lig puan durumu 20. sıra (sonuncu)

Kulübü neler bekliyor?

İngiltere Premier Ligi'nde 10 hafta sonunda sadece 7 puan toplayabilen Crystal Palace, şu anda lig tablosunun en alt sırasında, yani 20. sırada yer alıyor. Yönetimin, takımı düşme hattından çıkarmak için kısa süre içinde deneyimli bir teknik direktörle anlaşması bekleniyor.

Sizce Crystal Palace'ı krizden çıkarmak için en uygun aday kim olabilir? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!