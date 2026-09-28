Gazze'de dehşet: İsrail, "güvenli bölge"deki çadırları ve pazarı bombaladı!

İsrail askeri havacılığı ve dronları, Gazze Şeridi'nin yoğun nüfuslu bölgelerine bir dizi yıkıcı hava saldırısı daha düzenledi. Al-Jazeera'nın haberine göre, saldırılar El-Şati mülteci kampındaki bir pazarı ve El-Mevasi bölgesindeki mülteci çadırlarını hedef aldı.

Özellikle, İsrail'e ait bir savaş dronu, Gazze şehrinin batısındaki El-Şati kampında, Beyaz Cami yakınında toplanan sivillere saldırdı; sonuçta iki Filistinli ağır yaralandı ve bunlardan birinin durumu kritik. Ayrıca Şeyh Rıdvan mahallesindeki pazar yakınlarına düzenlenen saldırı, çadırlarda barınan beş kişiyi daha yaraladı; Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi'de ise dron saldırısı sonucu 28 yaşında bir genç hayatını kaybetti.

En acısı da, El-Mevasi'nin daha önce ateşkes haritasına göre resmen "güvenli bölge" ilan edilmiş olmasıydı. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana devam eden günlük ihlaller sonucunda 1400'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

«Beyaz Cami önündeki saldırı, “güvenli bölge”deki kurban ve 1400 ölüm»: Saldırının 5 ana noktası

Gazze Şeridi'ndeki son hava saldırıları ve insani krizle ilgili en önemli resmi veriler:

Beyaz Cami yanındaki sivillere saldırı: El-Şati kampında dron sivillere saldırdı, 2 kişi ağır yaralandı (biri komada);

«Güvenli bölge»de 28 yaşında bir genç öldürüldü: Han Yunus'un batısında, resmen güvenli olduğu garanti edilen El-Mevasi çadır kampında yeni bir kurban kaydedildi;

Şeyh Rıdvan pazarı çevresi bombalandı: Pazar yakınındaki çadırlara düşen bombalar sonucu 5 yerinden edilmiş kişi daha yaralandı;

«Sessizlik rejimi» sırasında 1400'den fazla kurban: 10 Ekim 2025 tarihli anlaşmaya rağmen, ateşkes döneminde ölen Filistinlilerin sayısı 1400'ü aştı;

Bilinmeyen «turuncu çizgi» tuzağı: İsrail ordusu, sahada net olarak belirlenmemiş ve sürekli değişen sınırlar uygulayarak mülteciler için ölümcül bir güvenlik tuzağı oluşturuyor.

Gazze Şeridi'ndeki son saldırıların kapsamı ve kayıp bilançosu

Al-Jazeera ve yerel sağlık yetkilileri tarafından kaydedilen olayların sınıflandırılması:

Saldırı yeri ve hedef Saldırı türü / Silah Bölgenin resmi statüsü Sivil kayıplar El-Şati mülteci kampı (Beyaz Cami yanı) Savaş dronu saldırısı Mülteci kampı 2 ağır yaralı (1'i kritik durumda) Şeyh Rıdvan mahallesi (pazar yakını) Çadırlara hava saldırısı Kalabalık ticaret ve çadır bölgesi 5 sivil yaralandı El-Mevasi bölgesi (Han Yunus batısı) Dronun nokta atışı saldırısı Resmen garantili «güvenli bölge» 28 yaşında bir sivil hayatını kaybetti Anlaşma sonrası genel bilanço Günlük baskın ve bombardımanlar 10 Ekim 2025 anlaşmasının ihlali 1400'den fazla kurban kaydedildi «Turuncu çizgi» rejimi Koordinasyonsuz bölgeler Askerler tarafından gizlice belirlenmiş İnsani yardım kuruluşları ve mülteciler için sürekli tehlike

Askeri ve insani uzman görüşü: «Güvenli bölgeler» neden ölüm tuzağına dönüşüyor?

Uluslararası hukuk savunucuları, askeri analistler ve şarkiyatçıların sonuçları:

«El-Mevasi'deki illüzyon ve mülteci tuzağı»: İsrail komutanlığı tarafından sivillere «güvenli» olduğu söylenen El-Mevasi sahil bölgesine yüz binlerce insan çadır kurarak yerleşti; ancak buraya dronların ve havacılığın düzenli olarak saldırması, resmi güvenlik garantilerinin pratikte işlemediğini ve çadırların hiçbir korumaya sahip olmadığını gösteriyor;

«Turuncu çizgi» — belirsizlik silahı: İsrail ordusu tarafından getirilen bu kavramın sahada hiçbir işareti veya sınır direği yoktur; mültecilerin ve uluslararası insani yardım kuruluşlarının bilmeden «yasak bölge»ye girmesi ve uyarısız ateş altına alınması riski hızla artmaktadır;

Anlaşmaların başarısızlığı: 2025 sonbaharında kabul edilen ateşkes anlaşmasından sonra 1400'den fazla insanın kurban gitmesi, diplomatik arabuluculuk mekanizmasının felç olduğunu gösteriyor; bu da bölgede barışa ulaşmak yerine savaşın daha dehşetli bir aşamaya geçme riskini doğuruyor.

Sizce uluslararası kuruluşlar ve dünya kamuoyu, «güvenli bölge» ilan edilen çadır kamplarının ve pazarların bombalanmasına neden dur diyemiyor? Belirsiz «turuncu çizgiler» yoluyla sivil hakların ihlal edilmesini önlemek için hangi mekanizmalar gerekli? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Gazze'deki insani trajedi analizine odaklanan bu önemli makaleyi herkesle paylaşın!