Georgina'dan beklenmedik karar: Artık Ronaldo'nun üç büyük çocuğunun resmi annesi!

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez ailesinde düğünden sonra bir önemli gelişme daha yaşandı. Haberlere göre Georgina, futbolcunun üç büyük çocuğunu resmen evlat edindi.

Söz konusu olan, Ronaldo'nun büyük çocukları Cristiano Junior ile ikizler Eva ve Mateo'dur.

Daha önce Georgina, yalnızca Ronaldo'nun iki çocuğu olan Alana Martina ve Bella Esmeralda'nın yasal annesi sayılıyordu.

Şimdi ise futbolcunun toplam beş çocuğunun tamamı için resmi yasal anne statüsüne sahip olduğu belirtiliyor.

Bu karar, Ronaldo ve Georgina ailesindeki ilişkilerin daha da güçlendiğini gösteren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bununla birlikte, gelen bilgilere göre, Cristiano Ronaldo büyük çocukları üzerindeki ebeveynlik haklarını ve velayet statüsünü korumaya devam ediyor.

Böylece ailedeki tüm çocuklar, Georgina ve Ronaldo için daha ortak bir aile statüsüne kavuşmuş oluyor.