ABD doları 241 yaşında: Nasıl dünya para birimi haline geldi?

·65·Dünya
ABD doları 241 yaşında: Nasıl dünya para birimi haline geldi?

ABD doları 241 yaşına girdi. 6 Temmuz 1785'te Kıta Kongresi onu ülkenin resmi para birimi olarak ilan etti.

Bugün dolar sadece ABD topraklarında değil, dünya ekonomisinde de büyük bir yere sahip. Uluslararası ticaret anlaşmalarında, bankalar arası transferlerde ve devletlerin döviz rezervlerinde dolardan yaygın olarak yararlanılmaktadır.

Mevcut hesaplamalara göre, dünya döviz rezervlerinin yaklaşık yüzde 60'ı dolar cinsinden tutulmaktadır. Uluslararası ödemeleri gerçekleştiren SWIFT sistemindeki işlemlerin neredeyse yarısı da ABD para birimi üzerinden yapılmaktadır.

Son yıllarda bazı ülkeler ulusal para birimleriyle ticaret yapmayı genişletmeye çalışıyor. Dolarizasyondan çıkış (dedolarizasyon) hakkındaki tartışmalar da yoğunlaştı. Ancak henüz başka hiçbir para birimi doların dünya finans sistemindeki yerini tamamen almış değil.

Ekonomik krizler ve siyasi istikrarsızlık dönemlerinde yatırımcılar genellikle doları nispeten güvenli bir varlık olarak seçmektedir. Bu nedenle ABD doları, uluslararası ödemeler ve rezerv para birimi olarak konumunu korumaya devam etmektedir.

ABD DolarıEkonomiFinansDünya EkonomisiTarih
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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