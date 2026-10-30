Türkiye'de Ecevit, 25 yılı aşkın süredir sevdiği kadını bekliyor (video)

Bazı aşk hikayeleri mutlu kavuşmalarla değil, yıllar boyu sönmeyen umut ve bekleyişle hatırlanır. Türkiye'nin Sinop ilinde yaşayan Ecevit Okuyucu'nun hayatı da bu hikayelerden birine dönüştü. Bu konu Tengri Life tarafından haberleştirildi.

Yerel halk arasında 'Aşık Ecevit' olarak bilinen adam, 25 yılı aşkın süredir gençliğinde aşık olduğu Ayşe isimli kadını yol kenarındaki bir durakta bekliyor. Bu hikayesi yıllar içinde sosyal medyada geniş yer bularak birçok kişinin dikkatini çekti.

Edinilen bilgilere göre Ecevit, Ayşe ile yaklaşık 2000'li yıllarda tanıştı. Ancak ilişkileri devam etmedi ve kadın gitti. O günden sonra Ecevit, bir gün geri döneceği umuduyla aynı yerde beklemeye devam etti.

Hikayesinden etkilenen yerel halk ve yolcular da Ecevit'e kayıtsız kalmadı. Bazı sürücüler ona yiyecek getirerek soğuk günlerde yardım etti. Hatta bir hayırsever, yaşaması için ona konteyner bir ev hediye etti.

Son günlerde sosyal medyada Ecevit'in vefat ettiğine dair haberler yayıldı. Ancak bu bilgi doğrulanmadı. Ağustos 2026 tarihli haberlerde yakınları, adamın vefat ettiği iddialarını yalanladı. 28 Ekim'de yayınlanan haberde ise hala sevdiği kadını beklediği belirtildi.

Ecevit'in hayat yolu, birçok kişiyi aşk, sadakat ve yıllar boyu sönmeyen umut üzerine düşünmeye sevk ediyor.