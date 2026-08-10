Jozett Lepol, Müslüman komşularının davranışları sayesinde 92 yaşında İslam’ı kabul etti

·108·Dünya
Jozett Lepol, Müslüman komşularının davranışları sayesinde 92 yaşında İslam’ı kabul etti

92 yaşındaki Jozett Lepol, Müslüman komşularının davranışlarından etkilenerek İslam’ı kabul etti. Jozett’in sözlerine göre komşularının samimi yardımı, ilgisi ve güzel ahlakı onda İslam’ı daha yakından öğrenme isteği uyandırdı.

Jozett, din hakkında bilgi edindikten sonra Brüksel’deki bir camiye giderek İslam’ı kabul etti. Burada kendisi için Nur adını seçti.

92 yaşında böyle bir karar vermesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar bu olayda, her şeyden önce insanlar arasındaki sevgi ve güzel muamelenin etkisini gördü.

Jozett’in hikâyesi, komşuluk ilişkilerinin bazen bir insanın hayata bakışını da ciddi şekilde etkileyebileceğini gösterdi.

Jozett LepolBrükselNur
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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