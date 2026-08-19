Roberto Carlos İslam’ı mı kabul etti? Futbol efsanesi hakkında şaşırtıcı haber yayıldı

·1·Dünya
Roberto Carlos İslam’ı mı kabul etti? Futbol efsanesi hakkında şaşırtıcı haber yayıldı

Brezilya futbolunun efsanesi, Real Madrid’in eski savunma oyuncusu Roberto Carlos İslam dinini kabul ettiğine dair haberler yayıldı. Ancak futbolcunun kendisi bu bilgiyi henüz resmen doğrulamadı.

Türkiye Parlamentosu milletvekili Ali Şahin’in aktardığına göre, Brezilya Müslümanları topluluğu temsilcisi Şeyh Cihad Hammadex bu bilgiyi kendisine iletti.

Şeyhin sözlerine göre Roberto Carlos yaklaşık dört hafta önce kendisini ziyaret etti ve kelime-i şehadet getirdi.

Ancak şu an için bu bilgi yalnızca başka kişilerin açıklamalarına dayanıyor. Roberto Carlos’un kendisinden resmi bir doğrulama yok. 53 yaşındaki Roberto Carlos, Brezilya Millî Takımı’yla 2002 Dünya Kupası şampiyonu olmuştu.

Real Madrid formasıyla:

Şampiyonlar Ligi’ni 3 kez;

İspanya şampiyonluğunu 4 kez kazandı.

Ayrıca efsanevi savunma oyuncusu, Türkiye’nin Fenerbahçe ve Rusya’nın Anji kulüplerinde de forma giydi.

Roberto Carlos’un İslam’ı kabul ettiğine dair haber resmen doğrulanmadığı için şimdilik bunu doğrulanmış bir gerçek olarak kabul etmekte acele edilmemeli.

Roberto CarlosReal MadridFenerbahçeAnzhiAli Şahin
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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