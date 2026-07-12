Tiflis'te sansasyonel turnuva: Dvalishvili'den Cejudo'ya karşı süper geri dönüş (video)

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te serbest güreş ve karma dövüş sanatları ustalarının katılımıyla düzenlenen büyük RAF Ligi turnuvası sona erdi. Dünyanın en iyi dövüşçülerini bir araya getiren bu şov, beklenmedik sonuçlara ve gerçek dramalara sahne oldu. Zamin.uz gecenin en sansasyonel karşılaşmalarının detaylarını sunuyor.

Merab Dvalishvili'den akıl almaz iradeli galibiyet

Gecenin ana maçında hafif sıklet eski UFC şampiyonu Merab Dvalishvili ve bir diğer eski UFC şampiyonu, serbest güreş Olimpiyat oyunları galibi Henry Cejudo karşı karşıya geldi. Müsabaka gerçek bir gerilim filmine dönüştü:

Zorlu başlangıç: İlk devre Dvalishvili için başarısız başladı ve deneyimli Cejudo'ya karşı 0-8 skoruyla geriye düştü.

Süper geri dönüş: İkinci bölümde Merab gerçek bir karakter sergiledi. İnisiyatifi tamamen eline alarak, Cejudo'yu üst üste yaptığı takedown'larla (yere indirme) yordu.

Sonuç olarak Dvalishvili ikinci devrede yaptığı hamlelerle üst üste 11 puan toplamayı başardı ve sonunda 11-8 skoruyla galibiyeti kaptı.

Olimpiyat şampiyonlarının karşılaşması: Sadulaev beklenmedik şekilde kaybetti

Gecenin ikinci önemli olayı serbest güreş dünyasının iki devi arasında gerçekleşti. İki kez Olimpiyat şampiyonu Abdulrashid Sadulaev ("Tank") Amerikalı bir diğer Olimpiyat şampiyonu Kyle Snyderile mindere çıktı.

Bu şiddetli çekişmede şans Amerikalı güreşçiden yanaydı; Sadulaev bu yılki maçta Snyder'a mağlup oldu.

Arman Tsarukyan'dan güvenli galibiyet

Bu spor şovu kapsamında UFC'nin hafif sıkletteki en iddialı dövüşçülerinden biri olan Arman Tsarukyan da yeteneklerini sergiledi. Kazakistanlı deneyimli sporcu Kuat Khamitovile karşılaştı.

Maç boyunca tam üstünlük sağlayan Tsarukyan, rakibine karşı teknik üstünlükle galip gelerek kariyer rekoruna bir önemli zafer daha ekledi.

Turnuvanın ana sonuçları: