Gürcistan Özbekleri neyiyle büyülüyor

Kafkas bölgesinin eşsiz doğası, antik anıtları ve zengin kültürel mirası, Özbek gezginleri giderek daha fazla kendine çekiyor. Özbekistan Cumhuriyeti Ulusal İstatistik Komitesi tarafından sunulan son resmi verilere göre, 2026 yılının ilk 8 ayında (Ocak-Ağustos) ülkemizden toplam 13,6 bin vatandaş turistik amaçlarla Gürcistan'a seyahat etti.

Doğrudan uçuşların başlatılması ve uygun vize rejimi, Özbek turistlerin bu rotaya olan ilgisini önemli ölçüde artırdı.

Neden Gürcistan? Seyahat amaçlarının net istatistikleri

Ulusal İstatistik Komitesi tarafından yayınlanan raporda, vatandaşlarımızın Gürcistan'ı ziyaret etme nedenleri şu şekilde dağılmıştır:

Keyifli seyahat ve tatil: 12.548 kişi (toplam akışın mutlak çoğunluğu saf turistik seyahatleri tercih etmiştir);

Akraba ve yakınları ziyaret: 831 kişi;

İş seyahati ve ticari amaçlar: 134 kişi;

Tedavi ve sağlık turizmi: 94 kişi (Gürcistan'ın ünlü Borjomi ve maden suyu hastanelerine gidenler);

Eğitim ve öğretim: 9 kişi.

Gezginlerin sevgisini kazanan faktörler

Gürcistan'ın Özbekler için popüler bir rota haline gelmesi tesadüf değildir:

Kültürel ve doğal uyum: Tiflis'in eski sokakları, Kafkasya'nın yüksek dağları, Karadeniz kıyısındaki Batum tatil beldesi ve eşsiz milli yemekler Özbek turistlerin beğenisini kazanıyor;

Dil engelinin olmaması: Yerel halkla iletişimin kolaylığı ve misafirperverlik gelenekleri seyahati daha konforlu hale getiriyor;

Lojistik kolaylığı: Sezonsal ve düzenli uçuşlar, seyahat süresinden tasarruf etmeyi ve uygun fiyatlı tur paketlerini seçmeyi sağlıyor.

Gürcistan'a seyahat edenlerin sayısındaki istikrarlı artış, Özbeklerin dış turizm coğrafyasının giderek genişlediğini gösteriyor.