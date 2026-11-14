Çinli sanatçı kuru dallardan 7 metrelik Maymun Kral heykeli yaparak herkesi hayrete düşürdü

Çinli bir sanatçı, sıradan kuru ağaç dallarından 7 metre yüksekliğinde dev bir heykel yaparak internet kullanıcılarının dikkatini çekti. Efsanevi kahraman Maymun Kral Sun Wukong'u kendine has bir üslupla tasvir etti.

Xinhua ajansının haberine göre, Shandong eyaletinde yaşayan Fan Lizhi, bu sıra dışı sanat eserini yaratmak için iki aydan fazla zaman harcadı. Sanatçı, binlerce kuru dalı tek tek seçip birbirine birleştirerek dev heykeli elle inşa etti.

Çalışmanın bir diğer dikkat çekici yanı ise hiçbir hazır çizim veya kalıp kullanmamış olmasıdır. Heykelin her bir parçası sanatçının hayal gücü ve ustalığı temelinde şekillendi.

Genellikle savaşçı ve hırçın bir kahraman olarak tasvir edilen Sun Wukong, bu kez tamamen farklı bir görünümle karşımıza çıkıyor. Heykelde o, sakin, ağırbaşlı ve derin düşüncelere dalmış bir halde yansıtılmış.

Sanatçı, bu figürün insanın hayattaki çeşitli sınavlardan geçerek nihayetinde iç huzura ulaşmasını simgelediğini belirtiyor.

Sıra dışı heykel sosyal medyada hızla popülerleşti. Onu kendi gözleriyle görmek isteyenler arasında başka şehirlerden gelen ziyaretçiler de bulunuyor.