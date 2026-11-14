Gazze'de 10 aylık Filistinli bebek çadırda soğuktan hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde 10 aylık Filistinli bebek Kenan el-Rakik, aşırı soğuklar nedeniyle hayatını kaybetti. Trajedi, ailenin yaşadığı çadırda meydana geldi.

Bebeğin babası Ahmed el-Rakik, sabah uyandığında çocuğunun durumunun kötüleştiğini fark ettiğini söyledi. Bebeğinin teninin morardığını gören baba, onu hemen Nasır Hastanesi'ne götürdü. Ancak doktorlar bebeğin çoktan hayatını kaybettiğini belirtti.

Ahmed el-Rakik, "Uykudan uyandığımda teninin morardığını gördüm. Hemen onu acilen Nasır Hastanesi'ne götürdüm. Ancak hipotermi, yani vücut ısısının tehlikeli derecede düşmesi nedeniyle çoktan hayatını kaybetmişti" dedi.

Hipoterminin, vücudun uzun süre soğuğa maruz kalması sonucu vücut ısısının normalin altına düşmesiyle ilgili olduğu bilinmektedir. Özellikle bebekler ve küçük çocuklar bu duruma karşı oldukça savunmasızdır.