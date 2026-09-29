Hindistan'da maymunlar eşyalar karşılığında insanlardan yiyecek talep ediyor

·9·Dünya
Hindistan'da maymunlar eşyalar karşılığında insanlardan yiyecek talep ediyor

Hindistan'ın bazı bölgelerinde maymunların sıra dışı davranışları turistlerin dikkatini çekiyor. Primatlar, insanların telefonlarını, gözlüklerini ve diğer kişisel eşyalarını kapıp, bunları yiyecek karşılığında geri vermeyi alışkanlık haline getirdi.

İlginç olan şu ki, maymunlar her eşya için aynı 'ücreti' talep etmiyor. Gözlemlere göre, daha değerli veya kendileri için daha ilginç görünen eşyaları alıp, karşılığında daha fazla yiyecek bekleyebiliyorlar. Bazı turistik yerlerde bu tür durumlar maymun grupları arasında sıkça yaşanıyor.

Araştırmacılara göre bu davranış tesadüf değil. Maymunlar, insanlarla uzun süredir yakın temas halinde oldukları için eşyaları alarak yiyecek elde edebileceklerini öğrenmiş olabilirler.

Böylece bazı maymunlar kendi 'ticaret sistemlerini' kurmuş durumdalar; önce eşyayı alıyor, ardından sahibinden 'ödeme' bekliyorlar.

Hindistan MaymunlarıTurizmde MaymunlarHayvan Davranışlarıİlginç OlaylarPrimat Zekası
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Hindistan'da sarhoş olup uyuyakalan maymunun videosu sosyal medyayı salladı!Hindistan'da sarhoş olup uyuyakalan maymunun videosu sosyal medyayı salladı!27 Eylül 08:25Kazakistan'da bir emekli kadın, komşusu hakkında dedikodu yaydığı için para cezasına çarptırıldıKazakistan'da bir emekli kadın, komşusu hakkında dedikodu yaydığı için para cezasına çarptırıldıBugün 15:38Kedi dört hırsızı 45 dakika boyunca eve sokmadıKedi dört hırsızı 45 dakika boyunca eve sokmadıBugün 14:43Takdirname yetersiz kalıyor: Çin'deki okullarda başarılı öğrencilere et veriliyorTakdirname yetersiz kalıyor: Çin'deki okullarda başarılı öğrencilere et veriliyorBugün 11:57Suudi Arabistan mahkemesi Sri Lankalı bir vatandaşa idam cezası verdiSuudi Arabistan mahkemesi Sri Lankalı bir vatandaşa idam cezası verdiBugün 11:57Nepal'de dev heyelan dağın bir kısmını nehre devirdi (video)Nepal'de dev heyelan dağın bir kısmını nehre devirdi (video)Bugün 11:43
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba