Hindistan'da maymunlar eşyalar karşılığında insanlardan yiyecek talep ediyor

Hindistan'ın bazı bölgelerinde maymunların sıra dışı davranışları turistlerin dikkatini çekiyor. Primatlar, insanların telefonlarını, gözlüklerini ve diğer kişisel eşyalarını kapıp, bunları yiyecek karşılığında geri vermeyi alışkanlık haline getirdi.

İlginç olan şu ki, maymunlar her eşya için aynı 'ücreti' talep etmiyor. Gözlemlere göre, daha değerli veya kendileri için daha ilginç görünen eşyaları alıp, karşılığında daha fazla yiyecek bekleyebiliyorlar. Bazı turistik yerlerde bu tür durumlar maymun grupları arasında sıkça yaşanıyor.

Araştırmacılara göre bu davranış tesadüf değil. Maymunlar, insanlarla uzun süredir yakın temas halinde oldukları için eşyaları alarak yiyecek elde edebileceklerini öğrenmiş olabilirler.

Böylece bazı maymunlar kendi 'ticaret sistemlerini' kurmuş durumdalar; önce eşyayı alıyor, ardından sahibinden 'ödeme' bekliyorlar.