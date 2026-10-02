«Her vatandaşa 5.000 dolar vereceğim»: Trump seçim öncesi inanılmaz bir vaatte bulundu

·2·Dünya
«Her vatandaşa 5.000 dolar vereceğim»: Trump seçim öncesi inanılmaz bir vaatte bulundu

ABD siyaset sahnesinde yaklaşan önemli ara seçimler öncesinde Donald Trump, tüm dünyayı şaşkına çeviren emsalsiz bir açıklama yaptı! Beyaz Saray lideri, Cumhuriyetçilerin Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğu sağlaması durumunda ülkedeki her yetişkin vatandaşın hesabına 5.000 dolar yatırma sözü verdi.

Aynı zamanda siyasi rakipleri olan Demokratları sert bir dille eleştirerek, iktidara gelmeleri halinde kendisine yönelik bir azil süreci başlatmaya hazırlandıklarını açıkladı. Peki, Trump'ın bu sansasyonel teklifinin arkasında ne yatıyor ve Amerikalıları nasıl bir tarihi seçim bekliyor?

5.000 dolarlık ödül ve «sosyalizm» suçlaması

Donald Trump konuşmasında siyasi mücadele sınırlarını keskin bir şekilde genişletti:

  • Her yetişkin vatandaşa ödeme: Başkan, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi ve Senato seçimlerini kazanması halinde, her yetişkin ABD vatandaşına 5.000 dolar vereceğini duyurdu;

  • «Komünizme giden yol»: Trump, Demokratları açıkça komünizm ve sosyalizme yönelmekle suçlayarak onları «gördüğüm en kötü insanlar» olarak nitelendirdi;

  • Azil tehdidi: Demokratların bu seçimde üstün gelmesi durumunda, kendisini başkanlık koltuğundan uzaklaştırmak, yani azletmek için derhal harekete geçecekleri konusunda uyardı;

  • Seçmenlerin önündeki keskin yol: ABD halkının önünde aslında iki net seçenek var: 5 bin dolar almak veya Trump yönetimine son vermek.

Trump'ın sansasyonel sözleri

«Eğer Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi ve Senato seçimlerini kazanırlarsa, her yetişkin ABD vatandaşına 5.000 dolar vereceğim. Onlar (Demokratlar) komünizme doğru yol alıyorlar. Sosyalizmi özlüyorlar. Gördüğüm en kötü insanlar iktidarda. Demokratlar ara seçimleri kazanırlarsa, beni azletmeye çalışacaklar».

Bu sert çıkış, seçim kampanyasının ne kadar dramatik ve uzlaşmaz bir ruhla geçeceğini gösteriyor.

ABD'deki ara seçimler ve Trump'ın teklifi (Tablo)

Kriter / Olay

Temel detaylar

Seçim tarihi

3 Kasım 2026, Salı

Seçim türü

ABD Kongresi ara seçimleri (midterm elections)

Trump'ın ana vaadi

Her yetişkin vatandaşa 5.000 dolar vermek

Temel şart

Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi ve Senato'da zaferi

Olası risk

Demokratlar kazanırsa Trump'a yönelik azil sürecinin başlaması

3 Kasım'daki bu siyasi mücadelenin sadece ABD Kongresi'nin kaderini değil, aynı zamanda Trump yönetiminin geleceğini de tamamen belirlemesi bekleniyor.

Sizce Trump'ın her vatandaşa 5.000 dolar dağıtma vaadi seçmenleri kendi tarafına çekmek için yeterli olacak mı, yoksa Amerikalılar onu siyaset sahnesinden uzaklaştırmayı mı tercih edecekler?

Kendi tahmin ve düşüncelerinizi aşağıda yorumlarda belirtin ve ABD'deki bu sansasyonel siyasi açıklamayı arkadaşlarınızla Telegram üzerinden paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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