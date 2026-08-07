Trump’tan sansasyonel açıklama: Ukrayna’ya silah vermeyi reddetti!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemleri ve uzun menzilli füzeler de dahil olmak üzere ek askerî yardım gönderilmesi konusunda sert bir tutum sergiledi.

Gazetecilerin Washington’ın Kiev’e ek füze tahsis edip etmeyeceği yönündeki sorusuna Trump kısa ve açık bir yanıt verdi: «Bizim de kendimiz için füzelere ihtiyacımız var»dedi.

"Biden 300 milyar dolarlık mühimmatı dağıttı"

ABD Başkanı, eski Başkan Joe Biden yönetimini Ukrayna’ya gereğinden fazla yardım sağlayarak Amerika’nın stratejik silah stoklarını kritik seviyede azaltmakla suçladı.

"Biden, Zelenskiy’e 300 milyar dolarlık mühimmat verdi. Görevden ayrıldığımda ordunun depoları doluydu, ancak o bu stokların büyük bölümünü dağıttı. Şimdi bu kayıpları telafi etmekle uğraşıyoruz", — dedi Donald Trump.

Bununla birlikte Başkan, ABD ordusunun ülkenin güvenliğini sağlamak için hâlâ yeterli silaha sahip olduğunu da belirtti. Bazı sistemlerin en modern sistemler olmadığını kabul etse de bunların savaş etkinliğinin yeterli düzeyde olduğunu kaydetti.

Zelenskiy’nin endişesi ve Beyaz Saray’ın ret yanıtı

Trump’ın bu açıklaması, Ukrayna’nın hava saldırılarına karşı korunmak için Patriot önleyici füze sistemlerine duyduğu ihtiyacın büyük ölçüde arttığı bir dönemde geldi.

Hatırlanacağı üzere, 1 Ağustos’a bağlayan gece Rusya’nın düzenlediği yoğun füze saldırısının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Batılı ortaklarını hava savunma araçlarını acilen göndermeye çağırmıştı. Zelenskiy, bu silahların "gelecekteki senaryolar için depolarda bekletilmek yerine tam da şimdi savaş meydanında gerekli olduğunu" vurgulamıştı. Ancak Washington’ın son tutumu, Kiev için durumun daha da zorlaşabileceğini gösteriyor.

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