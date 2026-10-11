Zelenskiy beklenmedik bir şekilde iletişime geçerek Trump'ın duyurduğu anlaşmayı kabul etti

·11·Dünya
Zelenskiy beklenmedik bir şekilde iletişime geçerek Trump'ın duyurduğu anlaşmayı kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da yönetim değişikliği çağrılarının ardından bir gün boyunca medya alanında görünmeyen Volodimir Zelenski beklenmedik bir şekilde resmi bir video mesaj yayınladı. Kiev'deki Bankova Caddesi'nde bulunan çalışma ofisinden seslenen Ukrayna lideri, Trump tarafından duyurulan Rusya ile «enerji ateşkesi» girişimine Kiev'in tam olarak katılmaya hazır olduğunu belirtti.

Zelenski'ye göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri (USK) Rus enerji tesislerine saldırmama konusunda gerekli tüm talimat ve emirleri çoktan aldı.

«Herkes için iyi haber»: Zelenski'nin şartları ve pozisyonu

Resmi Telegram kanalında yayınlanan mesajında Zelenski, Washington'un girişimini şu şekilde değerlendirdi:

  • Enerji ateşkesine hazırlık: «Bugün ABD Başkanı bir enerji ateşkesine varıldığını duyurdu. Bu herkes için iyi bir haber ve bunun gerçeğe dönüşmesi son derece önemli. Ukrayna, Rus enerji sektörüne saldırmamaya hazırdır», dedi.

  • Karşılıklılık ilkesi: Ukrayna tarafı, bu ateşkesin tek taraflı olmamasını, Rusya'nın da karşılığında Ukrayna enerji sistemine saldırmamasını ve ABD Başkanı'nın bu süreci tam olarak desteklemesini umuyor;

  • Orduya net emirler: «Ukrayna Silahlı Kuvvetleri gerekli tüm emirleri aldı. Biz, Amerikan tarafının Rusya ile olan diyaloğunun detaylarını ve Vladimir Putin ABD Başkanı Donald Trump'ın söylediklerini tam olarak yerine getirmesini bekliyoruz», diye ekledi Zelenski.

Gizemli sessizliğe nokta: Mesaj nereden gönderildi?

Bu çıkış, Kiev çevresindeki birçok söylentiyi geçici olarak durdurdu:

  • Çalışma ofisinden sesleniş: Video görüntülerinden anlaşıldığı üzere Zelenski, daha önce bildirildiği gibi bir sığınakta veya yurt dışında değil, Kiev merkezindeki Bankova Caddesi'nde bulunan karargahında konuşma yaptı;

  • Trump'ın açıklamasından sonraki ilk adım: Daha önce Donald Trump «Kiev'in anlaşabilecek yeni bir lidere ihtiyacı var» şeklinde sert bir açıklama yapmış, ardından Zelenski'nin geleneksel günlük mesajı yayınlanmayınca ortadan kaybolduğuna dair tahminler yayılmıştı.

Kiev'in Rus petrol-gaz ve enerji yapılarına yönelik saldırıları durdurma talimatı vermesi, Donald Trump arabuluculuğundaki Washington ve Moskova anlaşmalarının uygulama aşamasına geçtiği anlamına geliyor.

Volodimir ZelenskiDonald TrumpEnerji AteşkesiUkrayna Silahlı KuvvetleriRusya
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Trump'ın rejim değişikliği çağrısının ardından Zelenskiy nereye kayboldu?Trump'ın rejim değişikliği çağrısının ardından Zelenskiy nereye kayboldu?Dün 21:26«Venezuela veya İran senaryosu»: Trump, Zelenskiy'nin değiştirilmesini önerdi«Venezuela veya İran senaryosu»: Trump, Zelenskiy'nin değiştirilmesini önerdiDün 19:11Zelenskiy'nin Trump hakkındaki sözleri Mike Tyson'ın sert tepkisine yol açtıZelenskiy'nin Trump hakkındaki sözleri Mike Tyson'ın sert tepkisine yol açtıDün 18:41«Cephe için büyük tehlike»: Ukrayna neden Rusya'nın «Starlink» muadilinden endişeli?«Cephe için büyük tehlike»: Ukrayna neden Rusya'nın «Starlink» muadilinden endişeli?3 Ekim 17:28Trump, Putin ile yeni bir görüşmeye hazır olduğunu açıkladı: Miami neden şüpheli?Trump, Putin ile yeni bir görüşmeye hazır olduğunu açıkladı: Miami neden şüpheli?23 Eylül 09:48«Savaşı kışa kadar bitireceğiz»: Trump ve Zelenskiy New York'ta kapalı kapılar ardında görüştü«Savaşı kışa kadar bitireceğiz»: Trump ve Zelenskiy New York'ta kapalı kapılar ardında görüştü23 Eylül 08:36
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi