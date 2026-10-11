ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da yönetim değişikliği çağrılarının ardından bir gün boyunca medya alanında görünmeyen Volodimir Zelenski beklenmedik bir şekilde resmi bir video mesaj yayınladı. Kiev'deki Bankova Caddesi'nde bulunan çalışma ofisinden seslenen Ukrayna lideri, Trump tarafından duyurulan Rusya ile «enerji ateşkesi» girişimine Kiev'in tam olarak katılmaya hazır olduğunu belirtti.

Zelenski'ye göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri (USK) Rus enerji tesislerine saldırmama konusunda gerekli tüm talimat ve emirleri çoktan aldı.

«Herkes için iyi haber»: Zelenski'nin şartları ve pozisyonu

Resmi Telegram kanalında yayınlanan mesajında Zelenski, Washington'un girişimini şu şekilde değerlendirdi:

Enerji ateşkesine hazırlık: «Bugün ABD Başkanı bir enerji ateşkesine varıldığını duyurdu. Bu herkes için iyi bir haber ve bunun gerçeğe dönüşmesi son derece önemli. Ukrayna, Rus enerji sektörüne saldırmamaya hazırdır», dedi.

Karşılıklılık ilkesi: Ukrayna tarafı, bu ateşkesin tek taraflı olmamasını, Rusya'nın da karşılığında Ukrayna enerji sistemine saldırmamasını ve ABD Başkanı'nın bu süreci tam olarak desteklemesini umuyor;

Orduya net emirler: «Ukrayna Silahlı Kuvvetleri gerekli tüm emirleri aldı. Biz, Amerikan tarafının Rusya ile olan diyaloğunun detaylarını ve Vladimir Putin ABD Başkanı Donald Trump'ın söylediklerini tam olarak yerine getirmesini bekliyoruz», diye ekledi Zelenski.

Gizemli sessizliğe nokta: Mesaj nereden gönderildi?

Bu çıkış, Kiev çevresindeki birçok söylentiyi geçici olarak durdurdu:

Çalışma ofisinden sesleniş: Video görüntülerinden anlaşıldığı üzere Zelenski, daha önce bildirildiği gibi bir sığınakta veya yurt dışında değil, Kiev merkezindeki Bankova Caddesi'nde bulunan karargahında konuşma yaptı;

Trump'ın açıklamasından sonraki ilk adım: Daha önce Donald Trump «Kiev'in anlaşabilecek yeni bir lidere ihtiyacı var» şeklinde sert bir açıklama yapmış, ardından Zelenski'nin geleneksel günlük mesajı yayınlanmayınca ortadan kaybolduğuna dair tahminler yayılmıştı.

Kiev'in Rus petrol-gaz ve enerji yapılarına yönelik saldırıları durdurma talimatı vermesi, Donald Trump arabuluculuğundaki Washington ve Moskova anlaşmalarının uygulama aşamasına geçtiği anlamına geliyor.