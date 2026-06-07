İsrail askerleriyle ilgili olayda 7 aylık bebek hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da aile aracına ateş açması sonucu yedi aylık Filistinli bir bebek hayatını kaybetti. The Guardian bu konuda haber yaptı.

Edinilen bilgiye göre, 5 Haziran'da El-Halil şehrinde meydana gelen olayda Sam Fahd Abu Haykal adlı bebek ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi. Olay sırasında babası, Beytüllahim Üniversitesi öğretim görevlisi Fahd Abu Haykal da yaralandı.

Babanın ifadelerine göre, askerler dur işaretini verdikten sonra aracı tamamen durdurdu. Buna rağmen araca ateş açıldı. Babanın vurguladığı üzere, hava aydınlıktı ve askerler aracın içinde aile üyelerinin olduğunu net bir şekilde görebilirdi.

İsrail Savunma Güçleri ise aracın askerlere doğru hızlandığı için ateş açıldığını açıkladı. Ancak ilk incelemelerde mağdurların sivil olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fahd Abu Haykal, olayın tarafsız bir şekilde soruşturulmasını ve sorumluların yargılanmasını talep etti.

BM verilerine göre, savaşın başlamasından bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 1000'den fazla Filistinli hayatını kaybetti ve bunların en az 240'ı çocuk.